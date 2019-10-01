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01 Ekim 2019 Salı 18:55:51 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 18:57:02

Ceren Kaplakarslan'ı darp eden nişanlısı ilk celsede tahliye edildi

Ataşehir'de tartıştığı 6 aylık hamile nişanlısı Ceren Kaplakarslan ve annesini silah kabzasıyla yaraladığı iddiası ile tutuklu bulunan Temel Kankıran'ın yargılanmasına başlandı. Suçlamaları kabul etmeyen Temel Kankıran, tahliye edildi.

Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Temel Kankıran ile avukatı katıldı. Ceren Kaplakarslan ve müşteki sanık annesi Nuray Deveci Yeşiltepe'yi ise avukatları temsil etti.

CEREN KAPLAKARSLAN'IN SİLAHINI ALIP KENDİSİNİ TEHDİT ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Temel Kankıran, nişanlısının olay günü rahatsızlandığı için hastaneye gittiğini, sonradan kendisinin de hastaneye giderek  eşlik ettiğini söyledi.  Kaplakarslan'ın işlemleri bitince dışarıya çıktıklarını, yanına gidip konuşmak istediğini söyleyen Kankıran, "Kendisi orada konuşabileceğimizi söyledi, ben de sosyal medya hesabına eklediği fotoğrafın ne anlama geldiğini, ona yakışmadığını belirttim. Bunun üzerine bana hakaret etti. Ceren'e eğilip bir şey söylerken belimde bulunan ruhsatlı silah düşeceği esnada elimle tuttum. Ben aracın önünde çökük vaziyetteyken annesi beni kulağımın arkasından darp etti. Bir anda dönerken elimi geriye doğru atınca Nuray hanım yere düştü. Bu sırada tek gördüğüm şey Ceren'in silahı kapıp 'seni öldüreceğim, benim anneme nasıl vuruyorsun?' dedi. Annesi de arkadan diğer silahımı almaya çalışıyordu. Bu esnada ayağım boşa düştü. Ceren bana vurmaya çalışırken annesine de çarptı. Ve ikisi birlikte yere düştü" dedi.  Can güvenliği yüzünden 20 yıldır çift silahla dolaştığını söyleyen Temel Kankıran, "Ceren'e 'senin hayatını bitiririm' şeklinde sözüm olmadı. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum"  dedi. Kaplakarslan ve annesinin avukatları ise iki müvekkilinin de yurt dışında olduğunu belirterek, bir sonraki celse hazır edeceklerini söyledi.

TAHLİYE EDİLDİ

Sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Temel Kankıran ile müşteki Ceren Kaplakarslan'ın 2.5 yıldır duygusal birliktelik yaşadıkları, ancak son zamanlarda aralarının açık müşteki Ceren Kaplakarslan'ın, müşteki şüpheli Temel Kankıran'dan hamile olduğu, olay günü Ceren Kaplakarslan'ın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle annesi müşteki şüpheli Nuray Deveci Yeşiltepe ve bir arkadaşı ile birlikte Ataşehir'de bir hastaneye gittikleri, hastane çıkışında tarafların tartıştıkları anlatılıyor.

Tartışma sırasında Temel Kankıran'ın müşteki Ceren Kaplakarslan'a silahlarını göstererek, "Senin hayatını bitireceğim" dediği öne sürülen iddianamede, annesine de silahın kabzasıyla vurarak yaraladığı savunuluyor.

İddianamede, Temel Kankıran'ın anne ve kızına yönelik "silahla kasten yaralama", "silahla basit yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından toplam 6 yıl 9 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Öte yandan iddianamede, Ceren Kaplakarslan'ın annesi Nuray Deveci Yeşiltepe hakkında da, yaşanan kavga sırasında Temel Kankıran'a vurarak yaraladığı gerekçesiyle "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

DHA

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