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06 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 08:00:38

Ceren iyi hal kurbanı! Canavar tutuklandı

Ordu’da, balerin Ceren’i evinin önünde katleden suç makinesi Özgür Arduç’un iyi hal’ nedeniyle açık cezaevine alınması ve buradan firar etmesi, Türkiye’nin gündemine oturdu. Vatandaşlar, katillere öldürme iznine’ dönüşen bu uygulamanın kaldırılmasını istedi.  

Ordu’da, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’i (20), bale dersi sonrası takip edip evinin önünde bıçaklayarak öldüren, katil zanlısı Özgür Arduç’un ifadesi kan dondurdu. Açık cezaevinden 2 kez firar ettiği ortaya çıkan Arduç, hapisteyken ‘birilerini öldürmeliyim’ diye kafasına koyduğunu, izinli çıktığı cezaevine dönmediğini, inşaatlarda sabahladığını, alışveriş merkezinden kıyafet, bir işyerinden de bıçak çaldığını ve Ceren Özdemir’i daha önce hiç tanımadığını ifade etti.

CEREN'İN DOĞUM GÜNÜ BUGÜN

Ceren’in bugün (6 Aralık) doğum günü olduğu, yakınlarına ‘Hediye almayın kutlayın yeter’ dediği öğrenildi.

‘BAŞKA CANLAR YANMASIN’

Kanlar içindeki kızı Ceren’e ilk müdahaleyi yapan hemşire anne Gülfer Özdemir, onun son giydiği elbisesini koklayarak acısını dindirmeye çalışıyor. Anne Özdemir, “Psikopat birisi cezaevinden bırakılır mı” diyerek gözyaşı döktü. Baba Yılmaz Özdemir de “Şimdi ben çocuğumu 20 yaşına kadar yetiştirmişim, bizim elimizden alıyor. Bunlara neden kelepçe takılmadı. İdam bunlar için çıksın. Başkaları yanmasın” diyerek tepki gösterdi.

‘BAŞKA KADINLARI DA TAKİP ETTİM’

Olay günü ‘bir bıçak darbesiyle öldürebileceği birilerini aradığını’, özellikle güçsüz olan kadınları seçtiğini ve bazı kadınları takip ettiğini belirten zanlı, bu kişilerin kalabalığa karışmasından dolayı cinayeti gerçekleştiremediğini söyledi. Akşam saatlerinde Ceren’i gözüne kestirip yaklaşık 4 kilometre takip ettiğini, birçok kez farklı noktalarda genç kızı bıçaklamaya yeltendiğini ancak etrafta birileri olduğu için başaramadığını itiraf etti.

KATLİAM YAPMAK İSTEMİŞ

Zanlı ifadesinde, daha fazla kişiyi öldürmek için tabanca bulmaya çalıştığını ancak parası olmadığı için alamadığını iddia etti. “Ceren’i öldürdükten sonra yeni avlar aradım ancak fırsat bulamadım” diyen canavar, pişman olmadığını da vurguladı. Özgür Arduç, yetiştirme yurdunda büyüdüğünü ve burada kendisine bir görevlinin işkence ettiğini, Ordu sokaklarında onu aradığını da öne sürdü. 

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Emniyetteki sorgusu tamamlanan katil zanlısı, çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü. Bu sırada emniyet ve adliye çevresinde toplanan kalabalık, katil zanlısına büyük tepki gösterdi. Savcılıktaki ifadesi sonrası “Canavarca hisle kasten öldürme” suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı, tutuklandı. Arduç, Efirli F Tipi Kapalı Cezaevi’ne nakledildi.

ESNAFIN DİKKATİ KATİLİ YAKALATTI

Ceren Özdemir’in katil zanlısı Özgür Arduç’u sosyal medyada paylaşılan görüntülerinden tanıyıp polise ihbar eden esnaf Alpay Taşçı, “İşyerimin bitişiğindeki lokantaya girdi. Yemek istemiş, vermemişler. Dışarı çıkınca takibe başladım. Bir taraftan da 155’i aradım. Kaçmak için hızlandığı sırada çevredekilerle yakaladık. O esnada polis geldi” dedi. Taşçı, herkesin bu gibi konularda duyarlı davranması gerektiğini belirtti.

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