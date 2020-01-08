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08 Ocak 2020 Çarşamba 16:48:09 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 16:54:46

Ceren’in katili Özgür Arduç'un 'akıl sağlığı' raporuna ulaşıldı!

Ceren’in katili Özgür Arduç için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde 3 doktorun oy birliğiyle verdiği rapor ortaya çıktı. Katil Arduç, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiasında bulunmuştu

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde 3 doktorun oy birliğiyle verdiği raporda, katil Özgür Arduç’un 3 Aralık tarihinde Ceren Özdemir’i 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçuna karşı, TCK’nın 'akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez' hükmünü düzenleyen 32/1 ve 32/2 maddelerinden istifa edemeyeceği bildirildi.

'AKIL SAĞLIĞIM BOZUK' SAVUNMASI TUTMADI

DHA'nın haberine göre Ceren’in katili Özgür Arduç, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiasında bulundu. Arduç, ifadesinde akıl hastası olduğunu, öldürme hissinin kendi kontrolünde olmadığını, cezaevinden çıkarsa yine cinayet işleyeceğini, tedavi edilmek istediğini söyledi. Mahkeme katil zanlısı Arduç’un beyanı üzerine, akıl sağlığının tespit edilmesi gerektiği görüşüyle ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden rapor talep edilmesine karar verdi. Tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden yoğun güvenlik önlemleriyle Elazığ’a götürülen katil zanlısı Arduç, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde 24 Aralık’ta muayene edildi. Rapor katil Arduç’un cezai ehliyetinin tam olduğunu, üç doktorun imzasıyla ortaya koydu. Arduç’un akıl sağlığıyla ilgili oy birliği ile alınan kararda şöyle denildi:

'Yapılan psikiyatrik muayenesinde bilincinin açık, koopere (iletişim kurabilen), oryante (uyumlu), affekti otimik (duygu durum bozukluğu yok), düşünce içeriği normal, hezeyan, halüsinasyon tespit edilemediği, gerçeği değerlendirme, yargılama, soyutlama yeteneklerinin normal olduğu tespit edildi.'

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