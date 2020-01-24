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24 Ocak 2020 Cuma 16:48:49 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 16:52:31

Ceren Damar davasında duruşma ertelendi

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet'in "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle yargılandığı davaya Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor. Savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklamasının ardından, bugünkü duruşmada kararın çıkması bekleniyordu. Ancak mahkeme heyeti davanın 21 Şubat'a ertelenmesine karar verdi.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Ceren Damar'ın kopya çektiği öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından katledilmesine ilişkin davanın 3. duruşması görülüyor. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 21 Şubat'a ertelendi.

Kasım 2019'da görülen ikinci duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, sanık Hasan İsmail Hikmet'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istemişti. Bugünkü duruşmada sanık ve avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alınıyor. Mahkemenin savunmaların tamamlanmasının ardından kararını vermesi bekleniyor.

ODASINDA KATLEDİLMİŞTİ

Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde fakültedeki odasında sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü.

AVUKAT: BU BİR KADIN CİNAYETİ DOSYASI DEĞİLDİR

Duruşmanın başında bazı katılma taleplerine dair Sanık Hikmet'in avukatı Prof. Dr. Vahit Bıçak'ın beyanı alındı. Bıçak, "Elinizdeki dosya kadın cinayeti dosyası değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye dönük çaba vardır. Dolayısıyla katılma taleplerinin reddine verilmesini istiyoruz" dedi. İzleyici sıralarından bu sözlere tepki geldi. Daha sonra kararını açıklayan Mahkeme heyeti TBB Kadın Hakları Komisyonu'nun da aralarında bazı dernek ve kuruluşların davaya katılma taleplerinin reddine karar verdi.

Bıçak'ın avukatı daha sonra bazı tanıklarının hazır olduğunu ve dinlenmelerini istediğini söyledi.

"İLK BENİ ARADI"

Kürsüye ilk olarak sanık Hikmet'in annesi Hatice Hikmet geldi. Olay sonrası oğlunun ilk kendisini aradığını anlatan Hikmet, "Buluştuk, eşimle bir araya geldik. Üzerindeki malzemeleri aldım. Bir adet bıçak, silah ve telefon vardı. Şoktaydı, sakinleştirdik. Sonra da taksi ile hemen Balgat'taki karakola gittik" dedi. Polis olan Hatice Hikmet'in avukatının sorusu üzerine terörle mücadelede önemli görevler üstlendiğini, çocuğunu zor şartlarda büyüttüğünü söyledi. Mahkeme Başkanı Hasan Şatır sanık avukatını ve tanığı olaya ilişkin konuşmaları konusunda uyardı.

"CEHENNEM AZABI YAŞIYORUZ"

Ağlayarak savunmasına devam eden Hatice Hikmet, "Bir yıldır, cehennem azabı yaşıyoruz. Her günüm benim ağlamakla geçiyor. Bu çocuk bu hale nasıl geldi? Biz fedakarlık yaptık. Ben çocuğumu hukukçu olmasını için okula gönderdim. Ama bitiremedi. Feyzan Hanım nasıl ağlıyorsa ben de öyle ağlıyorum. (Ceren'in annesi Feyzan ve Hatice Hikmet ağladı)" ifadelerini kullandı.

YİNE TACİZ İDDİASI

Hatice Hikmet'e avukatı "Oğlunuz cinsel tacize uğradığını ifade ediyor, oğlunuz yalan söyler mi?" dedi. Bu soru üzerine tanık Hikmet, "Oğlumun büyük sorumlulukları vardı. Evimin direğiydi, yalan söylemez" dedi. Hikmet soru üzerine yine oğlunun kendilerine Damar'ın kendisini taciz ettiğini söylediğini savundu.

SAVCI TALEBİNİ YİNELEDİ

Savcı sanığın cezalandırmasını talebini yineledi, tutukluluğun devamını istedi. Sanık avukatı Bıçak, gizli tanık dinletmek istediklerini söyledi. Ancak mahkeme bu talebi reddetti. Bu gelişme üzerine Avukat Bıçak, söz konusu tanığın açık kimliği ile tanıklık yapabileceğini bildirdi. Daha sonra Hasan A. salona geldi. O da savunmasında sanığın kendisine Damar ile ilişkisini olduğuna dair ifadeler kullandığını öne sürdü.

Mahkeme ise davanın 21 Şubat'a ertelenmesine karar verdi.

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