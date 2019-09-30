Ceren Damar davasında dikkat çeken telefon kayıtları

Ankara’da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı Hukuk Fakültesi öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak’ta öldürülmüştü. Katil zanlısı Hikmet hakkında, ‘tasarlayarak öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Dava dosyasına dikkat çeken kayıtlar girdi. Dava dosyasına göre, 2 Ocak günü saat 20.00’de tutulan ‘Rızaen Teslim Tutanağı’nda, İsmail Hikmet’in, kendisi ile kurulan irtibat sonucu Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne gitmesi sağlandı. Tutanakta, “CMK 147’deki yasal hakları yüzüne karşı okunduktan sonra tarafımızca yakalanmıştır. Şüpheli Hasan İsmail Hikmet isimli şahıs, yapılan üst aramasında esnasında kullanmış olduğu siyah renkli cep telefonu ve içinde bulunan sim kartı gerekli incelemelerin yapılabilmesi amacıyla rızası ile görevlilere teslim ettiğine dair, iş bu tutanak tarafımızca tanzimle imza altına alınmıştır. 02/01/2019 saat 20.00” denildi.

Dava dosyasına giren GPRS kayıtları, Hikmet’in telefonuna polislerce el konulduğu saatlerde ve telefonun kullanılması mümkün olmadığı halde Ankara’nın başka yerlerinden baz bilgisi verdi. Saat 20.06.16’da “Gölbaşı TOKİ ile Akademi arasındaki Park alanında” baz kaydı bulunurken, saat 20.06.21’de yine aynı istasyondan görüşme yapıldı. Hikmet’in telefonunun saat 20.28.02’de ise “Bahçelievler Mahallesi 945 Ada Parsel Gölbaşı/Ankara” adresinde baz kaydı tespit edildi. Saat 20.28.17’de ise “Gölbaşı TOKİ ile Akademi arasındaki park” alanında baz kaydı saptandı.

Olayda babasına ait silahı kullanması nedeniyle katil zanlısının emekli polis olan babası Ömer Hikmet de gözaltına alınmıştı. Baba Hikmet’e ilişkin tutulan, 2 Ocak saat 19.45 tarihli üst arama tutanağında da “Saat 19.30 sıralarında Cinayet Büro Amirliği’ne gelerek teslim olmuştur. Üst aramasında şahsın adına düzenlenmiş TC kimlik kartı, sürücü belgesi, emekli polis kartı, 1 adet cep telefonu çıkmıştır” denildi. Ancak babanın cep telefonuyla da polisler tarafından teslim alındıktan sonra görüşme yapıldığına dair tespitler dosyaya girdi.

EMANETTEKİ TELEFON

Üst arama tutanağında telefonunu saat 19.45’te teslim ettiği yazılan emekli polis baba Ömer Hikmet, iddiaya göre bu saatten sonra da telefonunu kullandı. Dava dosyasına giren HTS kayıtlarına göre, baba Hikmet saat 20.01.56’da M.A.H. isimli kişiyle 27 saniyelik görüşme gerçekleştirdi. Saat 20.31.55’te aynı kişiye mesaj attı. Baba Hikmet, saat 21.38.44’te eşini aradı ve 50 saniye görüştü. Hikmet, saat 21.47.28’de A.Ö. isimli kişi tarafından arandı ve 7 saniye süren bir görüşme yaptı. Hikmet saat 21.48.19’da ise yine eşiyle 22 saniye görüştü.

BABA: SUÇ DUYURUSU YAPACAĞIZ

Ceren Damar Şenel’in babası Mustafa Damar dosyadaki kayıtlarla ilgili şu iddialarda bulundu: “Katilin annesi ve babası polis olup, babası emeklidir. Katil gözaltına alındığında üst araması yapılıp teslim alınmış gibi gösterilen ve tutanak tutulan telefon, saatler sonra şehrin başka bölgelerinden sinyal veriyor. Anlaşılan o ki telefon teslim edilmemiş ve kullanıma devam edilmiştir. Görevdeki polis gibi davranan katilin annesi tarafından olaydan saatler sonra telefon teslim edilmiş olup bu şekilde katilin annesinin katilin telefonundaki birçok maddi delili karartmasına/yok etmesine polis imkân vermiştir. Görevini kötüye kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız.”

(Hürriyet)