Cenaze arabasına sığmayan boş tabut, yolda unutuldu
Niğde'de yol kenarında unutulan tabut, paniğe neden oldu. Yapılan çalışmalar sonunda, tabutun Almanya'dan Türkiye'ye getirilen cenazeye ait olduğu ortaya çıktı.
Niğde'nin Bor ilçesi Başpınar Mahallesi'nde, yol kenarında tabut olduğunu görenler polise haber verdi.
ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE GETİRİLEN CENAZE ÇIKTI
Bölgeye gelen polis ekipleri, boş olan tabutun kim ya da kimler tarafından bırakıldığını araştırmaya başladı. Yapılan çalışmalar sonunda da tabutun Almanya'dan Türkiye'ye getirilen cenazeye ait olduğu ortaya çıktı.
ARACA SIĞMADI
Almanya'dan içinde cenazeyle getirilen tabutun, cenaze aracına sığmadığı, bunun üzerine cenazenin başka bir tabuta aktarılıp defin için götürüldüğü, boş kalan tabutun ise bulunduğu yerde unutulduğu belirlendi.
Tabut, görevliler tarafından götürüldü.
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