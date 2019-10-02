Çekici terörü

İstanbul Sultanbeyli’de bir çekici şoförü, iddiaya göre bir vatandaşın arabasına çizerek zarar verdi. Daha sonra da yoluna devam etti. Bunu gören vatandaş, seslendiyse de çekiciyi durduramadı. Mağdur adam, çekiciyi takip etmeye başladı. Vatandaş otoparka giren şoföre, 'arabasını çizdiğini' belirterek uyarıda bulundu. Ancak taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda gözü dönen şoför, vatandaşı darp etmeye başladı. Çekici şoförü, daha sonra aracından aldığı sopayla saldırmak istedi. Ancak polis ekipleri, araya girerek duruma müdahale etti.

“HER YERİMİ PARÇALADI”

O anlar çekici şoförüyle kavga eden vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde vatandaşla çekici şoförü kavga ediyor, şoför, vatandaşa sopayla saldırırken polis şoförü engelliyor. Görüntüleri çeken şahsın videoda, “Yedieminde şu anda bana saldırıyorlar. Ben emniyete de haber verdim, adam bana burada saldırıyor. Her yerimi parçaladı, yırttı. Babam yaşında adam” ifadelerini kullandığı anlaşılıyor.