Cehennem Melekleri 2 konusu ne, oyuncuları kimler? Cehennem Melekleri saat kaçta, hangi kanalda?

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CEHENNEM MELEKLERİ 2 SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Cehennem Melekleri 2, bu akşam Kanal D'de saat 20:00'de yayınlanacak.

CEHENNEM MELEKLERİ 2 KONUSU NE?

Bay Church için oldukça basit bir işi aldıktan sonra, Expendables’ın plânları yanlış gider ve içlerinden biri, rakip bir paralı asker olan Jean Vilain tarafından öldürülür. Expendables, yeni üyeleri Billy the Kid ve Maggie ile ölümcül bir silâhı durdurmak ve kardeşlerini öldüren caniden intikam almak için düşman bölgesine doğru yola çıkar.

CEHENNEM MELEKLERİ 2 OYUNCULARI KİMLER?

Sylvester Stallone

Jason Statham

Jet Li

Dolph Lundgren

Chuck Norris

Terry Crews

Liam Hemsworth

Randy Couture

Jean-Claude Van Damme

Arnold Schwarzenegger

Bruce Willis