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27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:22:10 | Son Güncelleme: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:28:08

Cebindeki son parasıyla bu işe girdi... Şimdi paraya para demiyor!

İstanbul ve Ankara'da daha önce iki kez ticaret yapan ancak iflas eden Macit Uçar (48) memleketi Tokat’ın Niksar ilçesinde kaz çiftliği kurdu. Uçar, 300 kaz ile çiftlik kurduktan sonra 5 yılda 50 bine yakın damızlık kaz civcivi üretti.

İstanbul'da 1996 yılında ev tekstil ürünleri üreten bir atölye kuran Uçar, 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz sırasında iflas etti. Krizin ardından bir süre Niksar ilçesinde babasının konfeksiyon mağazasını işleten Macit Uçar, 2009 yılında bu kez Ankara'da organizasyon şirketi kurdu ancak 5 yıl sonra işleri iyi gitmeyince kapatarak 2014 yılında yeniden memleketi Tokat’ın Niksar ilçesine döndü. 2014 yerel seçimlerinde doğup büyüdüğü Gürçeşme beldesinde belediye başkan adayı olan Uçar, seçimi de kaybetti. Seçimi kaybettikten sonra sermayesi tamamen tükenen Uçar, memleketinde kalıp burada iş yapmaya karar verdi. Yaklaşık 300 bin liralık ticari kredi çekip, 180 dönümlük arazi kiralayan Uçar, 300 kaz alarak üretim çiftliği kurdu. İşlerini her geçen yıl daha da büyüten Uçar, kısa sürede kazlarının sayısını 3 bine çıkardı. İşe başladığı ilk günden bu yana 50 bine yakın da damızlık kaz civcivi üreten Uçar, başarıyı yakaladı. Şimdi ürettiği kazları Türkiye'nin birçok iline gönderiyor.

'BİZİM DE KADERİMİZ BATMAK OLDU'

2001 yılında yaşanan ekonomik krizden etkilenerek kurduğu tekstil atölyesinin battığını anlatan Macit Uçar ''1996 yılında İstanbul'da ev tekstili üzerine atölye kurduk ancak kurumsallaşamadık. 2001 krizinde maalesef diğer tekstilci arkadaşlar ile birlikte bizim de kaderimiz batmak oldu. 2009’da Ankara’ya yerleştim. Orada organizasyon şirketi kurdum. Sonrasında döndüm ve 2014 yerel seçimlerinde kendi memleketim olan Gürçeşme Kasabası'nda belediye başkan adayı oldum. Küçük bir oy farkı ile kaybettik" dedi.

'CEBİMİZDE 5 KURUŞ PARA KALMAMIŞTI'

Yeniden büyükşehre dönmek istemediğini ve bu yüzden bölgede ne yapabileceğini araştırdığını anlatan Uçar, ''Hayvancılık yapacağımdan emindim ama ne yapacağımı bilmiyordum. Çok araştırma yaptım. Daha sıkıntısız, hastalık riskinin olamadığı bildiğim bu sektöre girmeye karar verdim. Çok araştırdım. Kendi çabalarımız ile bu işletmeyi kurduk. Başlarken çok büyük sıkıntılar yaşadık. Siyasetten dolayı cebimizde 5 kuruş para kalmamıştı. 300 bin liraya yakın parça parça ticari kredi çektim. Bina ve hayvanlarını barınacağı yerleri yaptıktan sonra 300 tane kaz getirdim. Hızlı başladık. 5 yıl içerisinde ise 50 bine yakın civciv üretmişiz.

Bu yıl ağırlık olarak ürettiğimiz hayvanlar Kars'a gitti. Doğu illerinden daha çok talep görüyoruz. Kars, Ardahan, Muş bölgesi İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan hemşehrilerimiz bunu tüketiyorlar. Onların bir kültürü var. Ama artık Anadolu'da da gelişti. Bir yiyen bir daha yiyor. Biz erkek kazlarımızı kesim yapacak arkadaşlarımıza veriyoruz. Dişi hayvanlarımızı ise damızlık işletmesi kuracaklara veriyoruz" ifadelerini kullandı. 

(DHA)

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