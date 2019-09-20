Çayına çorbasına katıyormuş
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine 17 Eylül’de Mehmet E’nin Büyükçekmece’deki adresine baskın düzenledi.
Hindistan’dan gelen ve yasadışı yollarla yurda sokulduğu belirlenen 58 kilogram ‘sildenafil’le çeşitli markalara ait 825 cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.
BİR MİLYON HAP ÜRETİLEBİLİR
Gözaltına alınan Mehmet E, ilaçların satışını yapmadığını, viagra yapımında kullanılan sildenafil maddesini günlük birer kaşık halinde çayına çorbasına katarak kullandığını söyledi. 58 kilogram sildenafille yaklaşık bir milyon cinsel içerikli hap üretilebileceği öğrenildi.
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