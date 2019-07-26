Çayda yunus şaşkınlığı

Karadeniz’de balık sürülerini takip ederek ırmağa ulaştıkları tahmin edilen yaklaşık 3 metre boyundaki yunuslar ilgi odağı oldu. Çayda yunus olduğunu duyan çok sayıda vatandaş, onları görüntülemek için çayın kıyısına gelerek, fotoğraf makineleri ve cep telefonlarıyla çekim yapmaya çalıştı. Yunus balıkları, bir süre çayda yüzdükten sonra gözlerden kayboldu.