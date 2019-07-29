Çaresiz annenin haykırışı: 'Bedirhan'ımı yaşatın'

  • Bist 100
    102811
  • Dolar
    5,6292
  • Euro
    6,2633
  • Altın
    255,9390
İstanbul
20 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rize'deki saldırıda yaralanan Rabia dehşeti böyle anlattı: Boğarak öldürecekti Rize'deki saldırıda yaralanan Rabia dehşeti böyle anlattı: Boğarak öldürecekti
Çatı katından atılan 2,5 yaşındaki çocuk yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor Çatı katından atılan 2,5 yaşındaki çocuk yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Tahran, İran’ı ziyaret etme teklifimi reddetti ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Tahran, İran’ı ziyaret etme teklifimi reddetti
Hakkari'de 20 bin yıllık Cilo buzları eriyor Hakkari'de 20 bin yıllık Cilo buzları eriyor
Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve AB Başkanı: Türkiye'nin ihracatının yarısı AB ile yapılıyor Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve AB Başkanı: Türkiye'nin ihracatının yarısı AB ile yapılıyor
Otomobilde 3 bin kurbağa ele geçirildi: 5 gözaltı  Otomobilde 3 bin kurbağa ele geçirildi: 5 gözaltı 
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı
Zonguldak'ta 45 yıldır bitirilemeyen 36 km’lik duble yol hizmete açıldı Zonguldak'ta 45 yıldır bitirilemeyen 36 km’lik duble yol hizmete açıldı
Gazeteci İsmail Saymaz ile Banu Güven sosyal medya üzerinden birbirine girdi Gazeteci İsmail Saymaz ile Banu Güven sosyal medya üzerinden birbirine girdi
Bayram tatili öncesi sürücülere uyarı Bayram tatili öncesi sürücülere uyarı
Suriye'nin Deyrizor ilinde koalisyon saldırısında 5 sivil öldü Suriye'nin Deyrizor ilinde koalisyon saldırısında 5 sivil öldü
ABD-Çin krizi ticarette Türkiye'ye yaradı! ABD-Çin krizi ticarette Türkiye'ye yaradı!
Çin 'yeniden kullanılabilir roket' geliştirmeye hazırlanıyor Çin 'yeniden kullanılabilir roket' geliştirmeye hazırlanıyor
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi: İran tankerine el konulması nükleer anlaşmanın ihlalidir İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi: İran tankerine el konulması nükleer anlaşmanın ihlalidir
İnsan ticaretinin en büyük mağdurları kadın ve kız çocukları İnsan ticaretinin en büyük mağdurları kadın ve kız çocukları
BM Libya'da çatışmaların artması konusunda uyardı BM Libya'da çatışmaların artması konusunda uyardı
Zirveler diyarı Gilgit-Baltistan Zirveler diyarı Gilgit-Baltistan
Orhan Ak'tan açıklama: Uzatılan bu eli karşılıksız bırakmayacağınıza yürekten inanıyorum Orhan Ak'tan açıklama: Uzatılan bu eli karşılıksız bırakmayacağınıza yürekten inanıyorum
Taze kayısı ihracatındaki artış yüz güldürdü Taze kayısı ihracatındaki artış yüz güldürdü
S-400 yaptırımları ve Türkiye'nin farkındalığı S-400 yaptırımları ve Türkiye'nin farkındalığı
Hagi'den Fatih Terim'e büyük övgü: İmkan verildiği takdirde olamayacağı şampiyonluk yok Hagi'den Fatih Terim'e büyük övgü: İmkan verildiği takdirde olamayacağı şampiyonluk yok
Afrodisyas'ta hedef 300 bin ziyaretçi Afrodisyas'ta hedef 300 bin ziyaretçi
Rusya: Türkiye’yle Suriye’deki hedeflere nokta atışı operasyonları düzenliyoruz Rusya: Türkiye’yle Suriye’deki hedeflere nokta atışı operasyonları düzenliyoruz
Fenerbahçe'nin Audi Cup kadrosu belli oldu Fenerbahçe'nin Audi Cup kadrosu belli oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:23:03 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:26:44

Çaresiz annenin haykırışı: 'Bedirhan'ımı yaşatın'

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde ikamet eden 17 yaşındaki Bedirhan Ekin’in beyninde tümör tespit edildi. Diyarbakır’da tedavisi yapılan fakat maddi imkansızlıktan dolayı tedavisine devam edilemeyen Bedirhan’ın annesi Aysel Ekin, yetkililere seslenerek, Benim ciğerim yanıyor, oğlumun tedavisini bulsunlar, tüm Türkiye’ye sesleniyorum Bedirhan’ımı yaşatın dedi.

Hani ilçesinde ikamet eden 17 yaşındaki Bedirhan Ekin'in beyninde küçük yaşta tümör oluştu. Tümörün herhangi bir olumsuzluk göstermemesi nedeni ile hastalığı bilinmeyen Bedirhan'ın ailesi, çocuklarının yaklaşık 2 ay önce baygınlık geçirmesi sonucu acı haberi aldı. Doktorlar tarafından yapılan muayenede beyninde tümör olduğu tespit edilen Bedirhan, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından taburcu edildi. Maddi durumları yetersiz olan aile, yetkililere seslenerek Bedirhan'ın tedavi edilmesini istedi.

“Ciğerim yanıyor, oğlumu yaşatın”

Bedirhan'ın annesi Aysel Ekin (42), çocuğunun tam teşekkülü bir hastanede tedavisi yapılması gerektiğini fakat maddi imkansızlıktan dolayı yaptıramadıklarını söyledi. Acılı anne, “Benim oğlum 17 yaşındadır. Oğlumun beyninde tümör olduğu tespit edildi ve gittikçe de büyüyor. Hastadır çaresizdir. Bir anne olarak Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, bana yardım etsin, oğluma bir çözüm bulsun. Götürsün gezdirsinler. Doktorlar bana bir ay önce oğlunun zamanı kalmamış her an ölebilir dedi. Hangi bir anne ve hangi bir baba böyle dayanabilir ki ben dayanayım. Benim ciğerim yanıyor sadece bana yardım etsinler oğlumun tedavisini bulsunlar” dedi.

“Bütün Türkiye'den oğlumun yaşaması için yardım istiyorum”

Bedirhan'ın üniversiteye geçiş sınavında baygınlık geçirdiğini de anlatan Ekin, “Oğlumu sınava gönderirken oğlumun başı ağrıyordu. Oğlum sınav esnasında uyumuş yarım saat boyunca öyle kalmış öğretmenler gelmiş ona demişler Bedirhan kalk sınav bitti. O yüzden ben yardım istiyorum. Bütün Türkiye, Bedirhan için ayaklansın. Bütün Türkiye Bedirhan için çırpınsın yardım istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan bir anne olarak yalvarıyorum ve bir anne olarak rica ediyorum oğluma bir çare bulsunlar. Benim maddi durumum olmadığı için Türkiye'de sadece iki doktor var bu hastalığa çare olacak oğlumu götüremedim. Ama bana yardım etsinler. Bedirhan'ımı yaşatsınlar” diye konuştu.

Yaşamak istediğini belirten Bedirhan Ekin ise, “Beynimde tümör oluşmuş, hızla büyüyor ve bunun bir çaresi olmasını istiyorum. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum bana bir çare bulsunlar. Yaşamak istiyorum” şeklinde ifade etti.  

(İHA)

CHP'li başkan'ın skandal görüntüleri ortaya çıktı
Sosyal medya üzerinden birbirlerine girdiler
Çatı katından atılan 2,5 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor
'Mitroglou'yu oynatacağıma 17 yaşındaki Erencan Yardımcı'yı oynatırım'
ASELSAN deniz altında ilke imza attı
AK Parti'nin doğu illerindeki başarısı HDP'yi rahatsız etti! 'Hizmet suikasti' ifşa edildi
Bir buçuk tonluk dana kurban pazarının ilgi odağı oldu
Fenerbahçe 'Yeni Eljif Elmas'ını buldu
Akdeniz’de Rusya ile enerji ortaklığı!
Türkiye ve ABD arasındaki yol haritası belirlendi!
Volkswagen'in yeni fabrikası hakkında önemli açıklama!
İşte milyonlarca emeklinin beklediği haber! İşte madde madde talepler
Aranan terörist listelerinden 175 milyon TL eksildi
Faiz düştü dolar da düşecek
İşte Kemal Batmaz’ı hücreye götüren o mektup
CHP'den SMS'li işçi kıyımı!
Eski Bakan'dan çok çarpıcı ABD açıklaması: Zarrab'ı Türkiye aleyhine konuşturup...
Utandıran torpil
Asfalt çalışmasının sona erdi
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sıcaklık uyarısı geldi!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ