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10 Şubat 2020 Pazartesi 22:36:41 | Son Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 22:38:08

Çapa'da rüşvet operasyonu: CZN Burak'ın annesi de gözaltına alındı

İstanbul TIP Fakültesi Hastanesi'nde 9 hastadan ameliyat tarihinin öne çekilmesi için 40 bin 200 Lira aldığı belirlenen Prof. Dr. Mazhar Alp B. ve eşi Didem B. gözaltına alındı. Didem B.'nin ise 'CZN Burak' ismiyle tanınan Burak Özdemir'in annesi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polisin çalışması Çapa'daki İstanbulTıp Fakültesi Hastanesi'nde 2019 ve 2020 yılları içerisinde 9 hasta yakınından ameliyat tarihlerini öne çekmek için rüşvet istendiği bilgileri  üzerine başladı.  Edinilen bilgiye göre, Yasin Ş.,  Doc. Dr. Metin K.'nın  hastalarının yakınlarına giderek ameliyat tarihlerinin öne alabilmek için  doktora verilmek üzere  yaklaşık 8 bin lira  istedi. Bazı hasta yakınları konuyu doktora anlattı. Bunun üzerine Dr. Metin K. , adının kullanılarak rüşvet alındığını ve dolandırıcılık yapıldığını belirterek emniyete suç duyurusunda bulundu.

Konu hakkında çalışma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 hasta yakınından toplam 40 bin 200 Lira rüşvet alındığını belirledi. Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.  

Emniyet ekipleri, rüşvet alan kişilere aracılık ettiğini belirlediği Yasin Ş.(50)'yi 8 Şubat günü İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede doktor olan Prof. Dr. Mazhar Alp B.(61) ve kendisini Mazhar Alp B.'nin sekreteri olarak tanıtan aynı zamanda '' Seher'' ismini kullanan eşi Didem B.(51) ise Kadıköy'deki evlerine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Didem B.'nin ise 'CZN Burak' ismiyle tanınan Burak Özdemir'in annesi olduğu öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BURAK ÖZDEMİR KİMDİR?

1995 İstanbul doğumlu bir aşçıdır. Aslen Hatay'ın Yoncakaya köyündendir. Burak, İstanbul'da büyümüş ve halen İstanbul'da yaşamaktadır. Kebapçılık mesleği dede mesleğidir. Daha sonra Burak tarafından devam ettirilmiştir. Şimdilerde mütevazi kişiliği ile ön plana çıkan Burak Özdemir, çocukluğunda çok daha asi, sinirli ve haylaz birisi olduğunu belirtmektedir. 2011 yılında ilk restaurantını İstanbul Aksaray'da, içerisinde 5-6 masa konulabilen küçük bir yer olarak açmıştır. Daha sonra buradaki işlerin büyümesi ile birlikte Taksim ve Etilerde de restaurantlar açmıştır. Şimdilerde ise Burak Özdemir, onlarca restaurant sahibi bir işadamı ve ününü ülke sınırları dışına çıkarmayı başarmış bir girişimcidir.

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