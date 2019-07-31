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31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:18:52 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:21:14

Cansız bedeni 20 yıldır yaşadığı minibüste bulundu

Ankara’da 20 yıldır terk edilmiş bir minibüsün içerisinde tek başına yaşayan 73 yaşındaki Cafer dede sabaha karşı hayatını kaybetti.

Ankara'da 20 yıldır Etlik Eski Garajların arkasında terk edilmiş bir minibüste yaşayan 73 yaşındaki Cafer Kılıç, hayatını kaybetti. Ailesinin yanında kalmak yerine tek başına terk edilmiş bir minibüste 20 yıldır yaşayan Cafer dedeye garaj çalışanları bakıyordu. Devletin desteğini de kabul etmeyen Cafer dede, iddiaya göre sosyal hizmetler tarafından kendisine gösterilen yerde kalmak istemeyip minibüsüne geri döndü.

"AİLESİNİN YANINDA HUZURU YOKTU"

Etlik Eski Garajlarda çalışan Bülent Polat, Cafer dedenin minibüsü dışında hiçbir yerde huzur bulamadığını ve ailesiyle çocuklarının yanına gitmek istemediğini belirterek, "Cafer amca 15-20 yıldır burada garajda kalıyor. Çocuklarının yanına 15 günde bir gidip geri geliyor. Ailesi var ancak ailesinin yanına huzurum yok diye gitmiyordu. Buralarda kalıyordu. Rahat edemiyordu. Burada vatandaşların birisinin terk edilmiş minibüsünde kalıyordu. Devlet birkaç sefer Cafer amcayı aldı götürdü ama yapamadı oralarda geri geldi" dedi.

"ŞEKER HASTALIĞINDAN BİR BACAĞI KESİLMİŞTİ"

Polat, Cafer dedenin şeker hastası olduğunu ve bir bacağının hastalıktan dolayı kesildiğini ve Cafer dedenin kendisinin 2 günde bir şekerini ölçmek için yanına gittiğini söyleyerek, "Şeker hastası. Daha önce bir ayağını kesmişler. Doktora gidip geliyordu. Dün de 'iyi değilim, bu sene ben hiç iyi değilim' diyordu. En son dün saat 17.00-17.30 gibi görüştük. İki günde bir gelip şekerine bakıyordum. Sabah arkadaşlar görmüşler. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hayatını kaybeden vatandaş üzerinde inceleme yaparak Cafer dedenin ölümünün şüpheli olmadığını belirledi. Garaj çalışanları ise olan biteni üzüntü içerisinde takip etti.

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