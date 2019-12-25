Canlı yayında talihsizlik

İspanya’da, piyango çekilişini sunan bir televizyon muhabiri, büyük ikramiyenin kendisine çıktığını zannedince, canlı yayında 'artık işe gelmeyeceğini' söyledi. Bir süre sonra büyük ödülü kazanamadığı anlaşılınca özür diledi.

RTVE televizyonu için muhabirlik yapan Natalia Escudero isimli gazeteci, İspanya'da her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen piyango çekilişini sunduğu esnada, 4 milyon euro’luk (26 milyon lira) büyük ikramiyenin kendisine çıktığını zannetti. Çığlık atan Escudero, canlı yayında “Yarın işe gelmeyeceğim” ifadelerini kullandı. Yanındakilerle birlikte sevinç gösterileri yapmaya başlayan muhabire, stüdyodaki meslektaşları da eşlik etti. Kısa süre sonra, biletine çıkan ikramiyenin gerçek tutarının 5 bin euro olduğu ortaya çıktı.

Olayın ardından muhabire 'yalan söylediği' ve 'manipülasyon yaptığı' yönünde çok sayıda eleştiri yöneltildi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanlış anlaşılma için özür dileyen Escudero, “Vicdanım temiz ve 25 yıllık profesyonel meslek hayatım boyunca titiz ve başarısı kanıtlanmış işlerimle gurur duyuyorum” dedi. Gazetecinin yaşadıkları sosyal medyada alay konusu oldu. Birçok kişi, muhabirin, elinde numaraların yazılı olduğu kağıdı tutarken yaptığı sevinç gösterilerini taklit etti.

Başkent Zagreb’de açılan ve dünyada tek olma özelliğini taşıyan müzede; bırakılmış notlar, kıyafetler ve elektronik eşyalar gibi birçok unutulmuş nesne sergileniyor. Ziyaretçilere, çevreyi hareketli gösteren gözlüklerle ve zig zag yollarla sarhoşluğun etkilerini deneyimleme imkânı da sunuluyor. Akşamdan Kalma Müzesi'nin kurucuları, şu anda sadece işin 'eğlenceli' tarafına odaklandıklarını, ileride alkol tüketiminin olumsuz etkilerinin gösterileceği 'karanlık oda' kurmak istediklerini söyledi.