18 Ekim 2019 Cuma 10:02:13 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 11:21:18
Çankırı'da otobüs devrildi: Yaralılar var
İstanbul'dan Çankırı'ya cenazeye katılmak için gelenleri taşıyan otobüs, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde devrildi. Kazada 34 kişi yaralandı.
İstanbul'dan, Çankırı'daki bir cenazeye gelenleri taşıyan Ümraniye Belediyesine ait Cemil Güney’in (43) kullandığı 34 VN 2677 plakalı otobüs, Kurşunlu ilçesi yakınlarında devrildi.
34 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü Güney'in de aralarında bulunduğu 34 kişi yaralandı. Yaralılar Çankırı, Kurşunlu ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.
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