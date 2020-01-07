07 Ocak 2020 Salı 10:52:22 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 11:18:58
Çankırı'da 20 köye ulaşılamıyor
Çankırı'da kar nedeniyle 20 köye ulaşım sağlanamadığı bildirildi.
Çankırı'da kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Atkaracalar'da 6, Ilgaz'da 4, Kurşunlu'da 4, Orta'da ise 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucu, daha önce kapanan 111 köyün yolu ulaşıma açıldı.
Ekiplerin yolları açmak için çalışmaları devam ediyor.
AA
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