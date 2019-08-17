Caniye ödül gibi ceza

İspir’de bir adam, arazide gördüğü kurt yavrusuna, kanlar içinde kalana kadar işkence yaptı. Acımasız adam, daha sonra yerde kıvranan kurda “İyi mi böyle, yaralamak iyi mi, bak nasıl çaktım, nereye gideceksin” diyerek bağırdı. Bu sırada yavru kurt bulunduğu yerden kalkarak kaçmaya çalıştı.

TEPKİ YAĞDI

Tüm bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vahşi adam, görüntüleri daha sonra internette paylaştı. Videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından çok sayıda kişi vicdansız adama tepki gösterdi. İşkence görüntülerini izleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Bölge Müdürlüğü ekipleri şahsın kimliğinin belirlenmesi için harekete geçti.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemede şahsın İspir ilçesinde yaşayan B.Y. olduğu belirlendi. Jandarma ekipleriyle birlikte bölgeye giden ekipler, B.Y.'ye 4 bin 827 TL ceza kesti.