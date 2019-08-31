Canı sıkılan 112'yi arıyor

Acil çağrı merkezleri, gece gündüz demeden vatandaşların yardımına koşuyor. Ancak çok sayıda asılsız ve gereksiz aramayla meşgul ediliyor. Son bir yıl içinde, Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi’ne toplam 2 milyon 163 bin 630 ihbar yapılırken, içlerinde ‘bu kadarına da pes’ dedirtecek aramalar bulunuyor.

PİZZA SİPARİŞİ VERDİLER

Konuyla ilgili açıklama yapan Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, “Batarya, SİM kartı denemelerinden tutun da ‘kedim kayboldu’, ‘sırtım kaşınıyor ambulans gönderir misiniz’, ‘pizza siparişi verecektim’ gibi birçok gereksiz ve anlamsız çağrı geliyor” dedi. Hülür, “Saniyeler bile önem taşıyor. Gerçekten ihtiyacı olan biri aradığında ulaşamıyor. Yanlış arama nedeniyle sizin bir yakınınızın oraya ulaşamama nedeniyle kalp krizi geçirip öldüğünü düşünün” diyerek, çağrı merkezinin doğru kullanımı için vatandaşları uyardı.

YÜZDE 66’SI GEREKSİZ

Asılsız çağrılarla ilgili Kabahatler Kanunu çerçevesinde çağrı merkezini meşgul ettikleri tespit edilen kişilere, 250 TL idari ceza uygulanıyor. Durumun ciddiyetine göre hapis cezası da veriliyor. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk 7 ayında 112 Acil Çağrı merkezlerine toplam 20 milyon 936 bin çağrı geldi. Bunların 13 milyon 947 binini yani yüzde 66,6’sını asılsız çağrılar oluşturdu. Servisi gereksiz meşgul eden 167 kişiye ceza kesildi.