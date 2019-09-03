Cani koca komalık etti düştü’ dedi! Ölünce mi tutuklayacaksınız?

Midyat ilçesine bağlı kırsal Toptepe mahallesinde oturan 10 çocuk annesi Saime A. (40), 4 Ağustos’ta ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Burada ‘Merdivenden düştü’ denilen Saime A’nın vücudundaki morluklardan şüphelenen doktorlar, polise haber verdi.

BEYİN TRAVMASI VAR

Polislerin araştırması sonucu kadının güvenlik korucusu olan eşi Medeni A. tarafından dövüldüğü belirlendi. Saime A’nın ailesinin ihbarıyla jandarma tarafından gözaltına alınan Medeni A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Vücudunda çok sayıda morluk ve kafatasında çatlak oluşan talihsiz kadının beyin travmasını atlatamadığı öğrenildi. Saime A, yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor.

‘deli diye adını çıkarmış’

Saime A’nın İzmir’den gelen kardeşi Abdurrahman Bakır, ablasını komalık eden Medeni A’nın serbest bırakılmasına tepki gösterdi. “Tutuklanması için ablamın ölmesi mi gerekiyor” diyen Bakır, “Ablam, şiddet görünce, köydeki akrabaların yanına gidip, eşini şikayet ediyor ama kimse onu dinlemeyince evine geri dönüyor. Köyde ablamın delirdiği yalanını yaymış” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE...”

Acılı kardeş, eniştesinin önce, ablasını çocuklarının gözünün önünde sonra da çocukları dışarı çıkardıktan sonra darp ettiğini belirterek, “Başını ayaklarının altına alıp yere çarpıp, tekmelemiş. Ablam ikinci Emine Bulut olmasın. Gereken ceza verilsin” ifadelerini kullandı.