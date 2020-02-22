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22 Şubat 2020 Cumartesi 22:02:40 | Son Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 22:10:11

Canan Karatay'dan olay korona virüs açıklaması: Senelerdir birlikte yaşıyoruz

Koronavirüs salgını tüm dünyayı tedirgin etmeye devam ediyor. Aralık ayında ortaya çıkan ve 2 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs ile ilgili Prof. Dr. Canan Karatay'dan dikkat çeken açıklama geldi. Canan Karatay yaptığı açıklamada korona virüsün yeni bir şey olmadığını senelerdir birlikte yaşadığımızı söyledi.

Katıldığı bir canlı yayın programında açıklamalarda bulunan Canan Karatay, herkesin merakla beklediği korona virüsle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hayatını kaybedenlerin çoğunun 80 yaş üstü olduğunu söyleyen Karatay, korona virüs için 'dünyayı korkutacak bir olay değil' dedi.

İŞTE CANAN KARATAY'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA
Kelle paçayı hala öneriyorum. Her seferinde yeni bir şey piyasa sürüyor. Asırlardan beri uygulananları söylüyorum.

Korona virüsü yeni bir şey değil. Şimdiye kadar 6 tane koronavirüsü var yedinci 19 oldu. Senelerdir birlikte yaşıyoruz. CDC raporuna göre ocak ayına kadar 15 milyon kişi garip olmuş Amerika'da. Bunun 140 bini hastaneye yatmış ve 18 ocak ayına kadar 8 bin 200 kişisi vefat etti. Neden bunlar söylenmiyor da korona söyleniyor? Dünyada her sene bu kadar kişi ölüyor zaten.

Çin'de ölenlerin yaşı 80 yaşın üzerinde. Ölenler birçok hastalığı olanlar. Bu kadar dünyayı korkutacak bir olay değil. Bizim vücudumuzda zaten virüsler var. Biz asırlardır virüslerle yaşıyoruz.

Bunun için bir kere virüs. Ben korona ve grip virüsünden bahsediyorum. Kelle paça güç veriyor. Bağışıklık sistemi güçlü olanlar ölmüyorlar, hastalanmıyorlar. Daha önce gördüğümüz diğer salgınlar var. Diğer salgınlardan daha az ölüme neden oldu.

NASIL KORUNACAĞIZ?
Korunmaya gelince birçok yönü var. Bir tanesi kelle paça. Bir kere senelerden beri söylüyoruz, kişinin bağışıklık sistemini güçlendirmesi lazım. Bağışıklık sistemi güçlenince virüsleri çok iyi atlatabiliyoruz.

Yaşam biçimi çok önemli. Kış aylarında dışarıda dolaşacağız, soğuktan korkmayacağız. Kış aylarında evlerimizi havalandıracağız. Bol su içeceğiz, kristal kaya tuzuyla. Kristal kaya tuzunda 84 tane dengeli mineral var.

İkincisi vücudun kuvvetlenmesi nasıl olacak? Lahana, turp, kereviz, sarımsak, soğan, pancar bunlar çok önemli. Bunların hepsi toprağın içinde. Doğa zaten size yol gösteriyor, kışın bunları yiyin diyor.

Gelecek sene karşımıza çıkacak virüslerin ne olduğunu bilmiyoruz. Grip virüsleri her zaman kılıf değiştiriyor.

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