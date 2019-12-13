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13 Aralık 2019 Cuma 16:29:35 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 17:12:47

Canan Karatay'a suç duyurusu: Tavuk döner satışları açıklamasından sonra en az yüzde 30 düştü

TÜRES, tavuk döner için, "Önünden geçerken bile midem bulanıyor" diyen Prof. Dr. Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Bingöl, Karatay’ın açıklamalarından sonra döner satışlarının yüzde 30 düştüğünü açıkladı.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, “Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor” demişti.

Karatay’ın yemek sektöründe tepkilere neden olan açıklamalarının ardından Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) da Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen dernek üyeleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini teslim etti. Suç duyurusunda Karatay’ın ‘fiyatları etkileme’ suçundan cezalandırılması talep edildi.

“TÜRKİYE’NİN EKONOMİSİ ETKİLENİYOR”

Suç duyurusunun ardından dernek üyeleri adına basın açıklaması yapan TÜRES Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bingöl, “Türkiye’de gerçekten kötü ürün yapan, insan sağlığıyla alakalı zararlı olan tüm ürünlere, tüm firmalara biz TÜRES olarak yıllardır karşıyız ve mücadele ediyoruz. Ama artık Türkiye’de iş o hale geldi ki kişilerin bir kişinin beyanatıyla ekonominin temel taşı olan milyonlarca insanın ekmek yediği sektöre etki edebiliyor. Dolayısıyla aynı zamanda Türkiye’nin de ekonomisi etkileniyor” ifadelerini kullandı.

“GENELLEME YAPILMASINI İSTEMİYORUZ”

Bingöl, “Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu var. Gıda ve Tarım Bakanlığı var. Sağlık Bakanlığı var. Bu ürünlerde bir şey varsa zararlı olarak bu bakanlıklar, bu devlet, bu kurumlar ne işe yarıyor. O zaman bunları kapatalım, sadece Canan Karatay hanımefendi ve onun gibileri dinleyelim. Ekonomiye verdiği zarar inanılmaz boyutta. Bundan sonra bu ülkede TÜRES olarak bu tür beyanatların peşindeyiz. Genelleme yapılmasını asla istemiyoruz” şeklinde konuştu.

"SATIŞLAR YÜZDE 30 DÜŞTÜ"

Bingöl, Prof. Dr. Canan Karatay’ın açıklamalarının ardından döner satışlarının yüzde 30 düştüğünü kaydetti.

İHA

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