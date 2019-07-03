Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

Bayırköy mevkisinde, tarım arazileri ile ormanlık alanın kesiştiği bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bunun üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Gelibolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için 5 helikopter, 15 arazöz ve bir dozer ile çalışma başlatıldı.

AA