03 Temmuz 2019 12:19 | Çarşamba
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.
Bayırköy mevkisinde, tarım arazileri ile ormanlık alanın kesiştiği bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bunun üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Gelibolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için 5 helikopter, 15 arazöz ve bir dozer ile çalışma başlatıldı.
AA
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