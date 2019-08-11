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11 Ağustos 2019 Pazar 16:19:42 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 16:20:46

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarında çıkan orman yangınının 10 helikopter, 177 yangın söndürme aracı ve 250 personelin mücadelesiyle kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Behramlı köyünün üst kesimlerinde kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleriyle çeşitli özelliklerde 40 araç, 15 dozer ve 100 arazöz ile çok sayıda işçi sevk edildi.

Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, yangın alanına intikal eden ekiplerin çalışmaya başladığını bildirdi.

Dün Saat 22.40'ta başladığı bildirilen yangın, Behramlı köyü ile Davutbey Çiftliği mevkilerinde sürüyor. Rüzgarın etkisiyle ara ara büyüyen yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Çevre il ve ilçelerden gelen ekiplerin yanı sıra çevre köylerin sakinleri de söndürme çalışmalarına yardım ediyor.

VALİ TAVLI DA BÖLGEYE GELDİ

Yangın bölgesine gelen Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy'dan bilgi aldı.

Öte yandan GESTAŞ, Çanakkale yönünden Eceabat’a geçirilecek müdahale araçları için ek feribot seferleri düzenliyor.

Yaklaşık 9 saattir rüzgarın da etkisiyle şiddetini sürdüren yangına müdahale için 10 helikopter de Behramlı köyündeki sahada, havadan söndürme çalışmalarına başladı.

"EN KISA SÜREDE SOĞUTMA ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangın bölgesinde havadan ve karadan yaptığı inceleme sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının tam olarak dün gece 22.22'de meydana geldiğini, ekiplerin 22.36'da ilk müdahaleyi gerçekleştirdiğini söyledi.

Yangını kontrol altına almak için 10 helikopter, 72 arazöz, 10 iş makinesi ve 250 personelle mücadele ettiklerini anlatan Karacabey, şöyle konuştu:

"Şu an sevindirici olan husus bir insan canına zarar gelmedi. Tabii canlılar insanlarla sınırlı değil. Burada binlerce ağaç zarar gördü. Belki birçok hayvan da zarar gördü. Bundan dolayı hepimiz üzüntülüyüz. Şu anda tarihi alandaki yangın kısmen kontrol altında diyebiliriz. Ancak sahanın içinde halen tüten dumanlar var, inşallah kısa bir süre içinde bunları söndürüp alanı soğutacağız. En kısa sürede soğutma çalışmalarına başlamış olacağız."

Karacabey, orman yangınlarını en çok etkileyen faktörün rüzgar olduğuna değinerek, meteoroloji verilerini sürekli takip ettiklerinin altını çizdi.

Gereken tedbirleri aldıklarını ifade eden Karacabey, şunları belirtti: "İş makinelerimizle beraber yangının etrafını çeviriyoruz, kuşatıyoruz. Hem karadan hem de havadan müdahalemiz devam ediyor. Yangının meydana geldiği alan sınırları itibarıyla yaklaşık 100 hektarlık bir alan. İnşallah yangını tamamen söndürüp bölgeyi soğuttuktan sonra hassas bir şekilde ölçüp rakamları o zaman daha net bir şekilde ifade edebileceğiz. Yalnız burası özel bir bölge, özel bir yönetim şekli var. Bölgenin özel bir statüsü var. Bundan dolayı ormancılık faaliyetlerini burada biz yürütmüyoruz. Bölgede de yanıcı madde miktarı fazla. Burada en kısa sürede orman bakımının yapılması ihtiyacı var. Eğer bunu yapmazsak burada en ufak bir kıvılcım sıkıntı yaratabilir. O nedenle burada bakım tedbirlerini almamız ve aralarda yangını kesecek şeritleri oluşturmamız zaruridir."

Orman Genel Müdürü Karacabey, orman bölgelerinde görülebilecek her türlü duman ve ateş ihbarının, 177 numaralı hatta yapılabileceğini sözlerine ekledi.

"SOĞUTMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLİYOR"

Çanakkale İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dün saat 22.22'de Behramlı Köyü Kayalıtepe mevkisinde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme araçları ve ekipleri tarafından saat 22.36 itibarıyla müdahale edilmeye başlandığı belirtildi.

Müdahaleye başlanmasının ardından ihtiyaç olan iş makinelerinin yangın bölgesine yönlendirilmesi için Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalara başladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangına müdahalede ihtiyaç duyulan söndürme araçları, kamu kurum ve kuruluşları, kaymakamlıklar, belediyeler ve özel sektör kuruluşlarından temin edilerek yangın bölgesine yönlendirmiştir. Toplam 177 yangın söndürme iş makinesi ve beraberinde 250 personelle müdahaleye devam edilmiştir. Havanın aydınlanmasıyla birlikte karadan yapılan söndürme çalışmalarına 10 helikopter görevlendirmesi yapılmış olup, Çanakkale, Edremit, Keşan, Balıkesir, Bergama, Bursa ve İstanbul'dan kalkan 7 söndürme helikopterinin desteğiyle yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına devam edilmektedir."

(AA)

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