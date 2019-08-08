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08 Ağustos 2019 Perşembe 09:13:15 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:39:26

Çanakkale'de başörtülülere yönelik çirkin provokasyon

Çanakkale'de başörtülülere yönelik çirkin bir provokasyon yaşandığı ortaya çıktı. Çanakkale’de Hüseyin Mete Aysal’ın, bir AVM’de başörtülü anne ve iki kızına, “Pislikler, adiler, şerefsizler” dediği iddia edildi.

Çanakkale'de başörtülülere yönelik çirkin bir provokasyon yaşandığı ortaya çıktı. İddialara göre Hüseyin Mete Aysal (72), markette alışveriş yaptıktan sonra kasada bekledikleri sırada Ayşe Yılmaz, kızları Türkan Çam ve S.Ç. ile tartıştı. Aysal, aldığı ürünlerin pahalı olduğu iddia etti ve kasiyere, "2023'te bunlardan kurtuluyor muyuz ki? ifadelerini kullandı. Anne ve kızları, kendilerine bakarak konuşan Aysal'a, "Bizi mi kast ettiniz?" diye sorunca kendini kaybeden Aysal üç kadına, "Pislikler, adiler, şerefsizler" sözleriyle hakaret etti. Aysal, marketten çıkarken küfürlerini sürdürdü.
Kadınların şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. Kasiyer E.O., şüpheli Hüseyin Mete Aysal'ın kasa tutarı fazla olunca fiyatların yüksekliği konusunda kendi kendine söylendiğini ve 'Sağdakiler yüzünden' dediğini hatırlatarak, "Bu sırada sağ tarafta bulunan üç kadın, 'Siz bizi mi kast ediyorsunuz?' dediler. Bu şahıs bana, '2023'de bunlardan kurtuluyor muyuz ki? Giderler mi?' dedi. Ben de, 'Bu beni ilgilendirmez' dedim" ifadelerini kullandı.

'EĞİTİMLİYİM' DEDİ

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade veren Hüseyin Mete Aysal, ilginç bir savunmaya imza attı: "Marketteki ürünlerin pahalı olmasından dert yanarak eşimle pahalılık hakkında konuşuyorduk. (...) Ben başörtülü bayanı kast ederek kesinlikle '2023 yılında bunlardan kurtuluruz' demedim. Ben Ankara Siyasal mezunu eğitimli bir insanım. Böyle bir iddianın muhatabı olmaktan dolayı çok üzgünüm. Ben yanlış anlaşılmasından dolayı müşteki tarafından da özür diliyorum. Kastım kesinlikle kimseye yönelik değildi." Aysal ifadesinin ardından serbest kaldı.
"Mağdur kadınlar da ifadelerinde uğradıkları çirkin saldırıyı anlattı:
 Anne Ayşe Yılmaz: 70 yaşlarındaki şahıs kasiyere '2023'te bunlardan kurtuluyor muyuz ki?' dedi. Şahsın kızıma, 'Pislikler, adiler, şerefsizler' demesi üzerine kızım tartışmak istemediğini ve gitmesini söyledi. Ben kızıma 'Boş ver. Uğraşma' dedim. Kızım polis çağıracağını söyleyince şahıs da 'Çağır da görelim? diyerek biraz uzaklaşarak kızım Türkan'a, ağza alınmayacak küfürler edip yürüyüp gitti..."
 Türkan Çam: "Ben bizi işaret ettiği için 'Beyefendi siz ne söylüyorsunuz?' dedi. Şahıs bana, 'Size mi söylüyorum? Siz benim sağımda mısınız? Sağımda bir sürü şey var' dedi. Ben şahsa, 'Lütfen susar mısınız? Gider misiniz? Sizinle tartışmak istemiyorum' diye söyleyince, şahıs bana 'Sus be' diyerek ve diklenerek, küfür etti. Ben polisi aradığım sırada şahıs yürüyerek gitti, bir süre sonra polisler geldiler fakat şahıs kaçıp gittiği için yakalayamadılar..."

ÇİFTE STANDART TEPKİSİ

Aysal'ın bu savunmanın ardından serbest kalması büyük tepki gördü. Avukat Mustafa Doğan İnal, Twitter'da yaptığı açıklamasında, "Yer Çanakkale... Markette nefret kusup bir bayana her türlü hakaret ve tacizi yapan müptezel, kollukta ve savcılıkta 'eğitimli' olduğunu söyleyip, hakaretleri reddedip serbest kalıyor. Herkes suskun... Çifte standart, yine bir kesim için... Adalet ise medyada gündem olmayı bekliyor! Bu hakaretlerin ve tacizin tek sebebi mağdur kadının başörtülü olması..." ifadelerini kullandı.

ABLAMIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Hakarete uğrayan S.Ç ise o anları şöyle anlattı: Şahıs ablama, 'Pislikler, adiler, şerefsizler' diyerek ellerini, kollarını sallayıp ablamın üzerine doğru gelerek, 'Hadi polis çağırın' diyerek bağırmaya başladı. Şahıs ablam Türkan'a, ağır küfürler ederek yürüyüp gitti."

(Sabah)

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