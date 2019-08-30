Çanakkale'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Beşyol köyü ile Kireçtepe ve Ece Limanı mevkisine operasyon düzenledi.

Kadınlar ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, 19 can yeleği ve 6 can simidi buldu.

Yabancı uyrukluların yasa dışı geçişini organize ettiği ileri sürülen Y.A. ise kaçmaya çalıştığı sırada ekiplerce gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA