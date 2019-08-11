11 Ağustos 2019 Pazar 00:05:02 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 00:10:58
Çanakkale Eceabat'ta orman yangını
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Behramlı köyünün üst kesimlerinde kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleriyle çok sayıda arazöz sevk edildi.
Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, yangın alanına intikal eden ekiplerin çalışmaya başladığını bildirdi.
(AA)
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