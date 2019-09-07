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07 Eylül 2019 Cumartesi 18:06:18 | Son Güncelleme: 07 Eylül 2019 Cumartesi 18:07:40

Çanakkale’de iki tekne çarpıştı: 10 kişi ölümden döndü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde trol teknesinin çarptığı 11 metre uzunluğundaki gezi teknesi battı. Kazada, gezi teknesindeki 10 kişi, can simitleri sayesinde kurtuldu. Kıyıya çıkarıldıktan sonra fenalaşan bir kişi, Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Babakale köyü açıklarında meydana geldi. Oltayla balık avlamak için Ayvacık ilçesine bağlı Babakale Limanı'na gelen 9 kişi, kaptan Ersin Savaş ile anlaşıp, 11 metre uzunluğundaki ‘Ersin Kaptan’ isimli tekneyle denize açıldı. Tekne avlanma noktasında demir attı. Bir süre sonra Gökçeada'ya gittiği belirtilen Mustafa Kahya'nın kullandığı 'Zapranlar-2' isimli trol teknesi, aynı yerde demirli olan 'Derya Kaptan' isimli tekneye sürttükten sonra yanındaki 'Ersin Kaptan' isimli tekneye çarptı. Kaza sırasında 'Derya Kaptan' isimli tekneden düşen Mert Çoban, yüzerek tekneye çıkarak kurtuldu.

'Ersin Kaptan' isimli teknede bulunan 5 kişi de çarpmanın etkisiyle denize düştü. Diğer 5 kişi ise yan tarafından delindiği için suya gömülen teknenin kamarasının üzerine çıkarak bir süre burada bekledi. Ancak bir süre sonra tekne tamamen denize gömülünce, bu kişiler de can simitleriyle suyun yüzeyinde kaldı.

OLAYIN ŞOKUYLA FENALIK GEÇİRDİ

Kazanın ardından 8 kişi trol teknesindeki 4 mürettebat tarafından, 2 kişi ise gelen başka bir balıkçı teknesi tarafından kurtarıldı. Ölümden dönen 10 kişi Babakale Limanı'na getirildi. Burada kendilerine yeni kıyafetler verildi. Olayın şokuyla fenalık geçiren bir kişi, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Her iki gezi teknesinde bulunan kişiler ile trol teknesinin mürettebatı, Sahil Güvenlik ekiplerine ifade verdi.

Denize gömülen gezi teknesi trol teknesi tarafından halatlarla bağlanarak batık bir şekilde Babakale Limanı’na çekildi. Buraya çağırılan vinç yardımıyla tekne karaya çıkarıldı.

'Derya Kaptan' isimli gezi teknesinden denize düşen Mert Çoban, facianın eşiğinden döndüklerini ifade etti. Çoban, "Biz teknede balık avlıyorduk. Teknenin arka kısmındaki arkadaşlara çay hazırlarken, bir trol teknesinin üzerimize geldiğini gördüm. Hemen bağırmaya, çığırmaya başladım. Bağırmasam tekne direk üzerimize çıkacaktı. Bağırmamla tekne bizi sıyırarak, 10 metre ilerimizdeki 'Ersin Kaptan' isimli diğer gezi teknesine çarptı. Çarpışma sonrasında bu tekne batmaya başladı. Tekne içerisinde 10 kişi vardı ve neredeyse bu 10 kişiden 2’si boğuluyordu. Bizim teknemiz de darbe aldığı için hemen limana doğru hareket ettik. Bu sırada yakındaki bir tekneyi arayıp batan tekne için yardım istedim. Hemen o teknedekiler boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlara trol teknesi ile birlikte yardım etti ve denize düşenleri kurtardı. Tekne olduğu yerde battı. Trol teknesi de halatlar yardımıyla batan tekneyi arkasına bağlayarak limana getirdi” dedi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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