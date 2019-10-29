29 Ekim 2019 Salı 12:28:05 | Son Güncelleme: 29 Ekim 2019 Salı 14:56:12
Çanakkale Boğazı trafiğe kapatıldı!
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS), bölgedeki gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak, boğazı her iki yönden transit gemi geçişlerine kapattı.
Boğazda özellikle Eceabat ile Gelibolu önlerinde etkisini artıran sis, görüş mesafesinin azalmasına yol açtı.
Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS), bölgedeki gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak, boğazı her iki yönden transit gemi geçişlerine kapattı.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT