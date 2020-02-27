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27 Şubat 2020 Perşembe 21:51:22 | Son Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 21:52:07

Çamlıca Camii'nde Regaip Kandili coşkusu

Üsküdar’da bulunan Büyük Çamlıca Camii'ne Regaip Kandili vesilesi ile vatandaşlar akın etti.

Regaip Kandili'nde Büyük Çamlıca Camii'ni dolduran vatandaşlar kılınan akşam namazının ardından dua etti. Namaz sonrasında cami önünde hayırseverler tarafından yemek dağıtıldı. Caminin mahyasına “Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun” yazıldı. Yemek dağıtan görevli Orhan Olgun, “Çamlıca Camii'nde hayır sahipleriyle vatandaşımızı buluşturuyoruz. Hizmet etmeye çalışıyoruz Allah rızası için. Dualar ediyoruz” dedi.

İHA

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