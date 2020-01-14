Cami tuvaletinde unutulan valiz paniğe neden oldu

Melikgazi ilçesinde bulunan Hatıroğlu Camii'nin yanındaki tuvalette valizi görenler, patlayıcı olabileceğini düşünerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, cami çevresinde güvenlik önlemi aldı. Daha sonra bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek şüpheli valizi kontrol etti. Valizin içinin boş olduğu ortaya çıktı.

DHA