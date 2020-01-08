Cam silen kadın beşinci kattan dereye düştü

İstanbul'da akılalmaz olay! Pendik'te bir kadın, binanın beşinci katından dereye düştü. Hastaneye kaldırılan kadının ağır yaralı olduğu öğrenildi.

BEŞİNCİ KATTA DENGESİNİ KAYBETTİ

Olay saat 14.00 sıralarında Pendik'in Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İki çocuk annesi Hayriye Yıldırım, oturduğu binanın beşinci katındaki penceresinden, içinde sığ su bulunan dereye düştü. Sesleri duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

CAM SİLERKEN DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

İtfaiye ekipleri 28 yaşındaki kadını, dereden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan Hayriye Yıldırım, ambulansla Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir mahalle sakini, "Cam silerken düştüğünü söylediler Ara ara nefes alıyordu" dedi. Olay ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)