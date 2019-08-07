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07 Ağustos 2019 Çarşamba 22:57:16 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 22:58:20

Cam kemik hastası Sakine ve kardeşi için ameliyat parası toplandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde cam kemik hastası Sakine Çiçek'in (11), kendisi ve aynı hastalığı sahip kardeşi Umut Emre'nin (3) tedavisi için ağlayarak yardım istemesine hayırseverler duyarsız kalmadı ve aileye 3 günde 97 bin lira yardımda bulundu. Baba Mustafa Çiçek, ameliyata ilk olarak Umut Emre'nin gireceğini ve hastanenin 10 Eylül'e randevu verdiğini belirtirken, bir iş adamının diğer ameliyatları karşılama sözü verdiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta 20 bin doğumda bir görülen cam kemik hastası olarak dünyaya gelen Sakine Çiçek ve kardeşi Umut Emre, Temmuz ayında İstanbul'da özel bir hastaneye gitti. Ayağa kalkıp yürümek isteyen kardeşleri muayene eden doktor, çivi ameliyatı ile kemiklerin düzenleneceğini, en ufak bir şeyde kırılmayacağını, kırılsa bile ağrıyı hissetmeyecekleri ve kırıldığı zaman kemiklerinin düz kaynayacağını belirterek her iki ameliyat için 70 bin lira talep etti.

10 LİRA GÖNDEREN DE OLDU 70 BİN LİRA DA

İşsiz olan baba Mustafa Çiçek, ameliyatı karşılayacak parasının olmadığını belirterek en çocuklarıyla birlikte Türkoğlu'na döndü. Bugüne kadar kemiklerinin 300'en fazla kez kırıldığını ve her defasında çok acı çektiğini belirten küçük Sakine'nin gözyaşları içinde yardım istemesine hayırseverler duyarsız kalmadı. Aralarında sanatçı Haluk Levent'in kurduğu Ahbab Derneği'nin de olduğu birçok sosyal medya sayfasında başlatılan yardım kampanyası karşılık buldu ve 3 gün de baba Mustafa Çiçek'in hesabına 10 lira ile 70 bir lira arasında değişen yardımlarla 97 bin liranın üzerinde para gönderdi. Herkes imkanları ölçüsünde Sakine'nin göz yaşlarını silmek için yardımcı olurken, Kahramanmaraş'tan bir iş adamı da çocukların ayakları dışındaki tedavi sürecinde ailenin yanında olacağının sözünü verdi.

AMELİYAT OLACAĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Gelen yardımlar, 3 gün önce kendisi ve kardeşi için ağlayarak yardım isteyen Sakine Çiçek'in yüzünü güldürdü. Yardım eden herkese teşekkür eden Sakin, "Ameliyat olacağım için çok mutluyum. Bir ay sonra kardeşim ameliyat olacak. Ondan sonra kardeşimiz bir gün verdikten sonra  ben gireceğim. Yani ayağa kalkacağız. Yardım fazlasıyla toplandı. Kalan parayı saklayıp kollarımı yaptıracağım. Doktor kardeşimin kollarına gerek görmedi çünkü kolları daha kırılmadı, kollarında kırık yok. Yani benim ayağım, belim, kollarım ameliyat olacak ama hepsinin parası ayrı ayrı" diye konuştu.

'BU SÜREÇTEN SONRA BİR İŞ ADAMI ELİMİZDEN TUTACAK'

Baba Mustafa Çiçek ise kısa sürede ihtiyacı olan paradan fazla yardımda bulunulunca çok şaşırdığını söyledi. Ankara'daki bir iş adamının 70 bin lira gönderdiğini ve para hesaba yatınca inanamadığını söyleyen Çiçek, "Şahsen benim hiç umudum yoktu ama sağ olsunlar 2 günde bunu temin edebildik. Herkese çok teşekkür ediyorum hepsinden Allah razı olsun. Sandım ki kim kime para verecek ama öyle değilmiş iyi insanlarımız varmış çok şükür. Bu süreçten sonra da elimizden tutacak bir iş adamımız çıktı. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Bize bir ışık doğdu, parladı çok şükür" dedi.

'UMUT EMRE İÇİN RANDEVU ALDIK'

Sakine ile birlikte ağlayarak yardım isteyen anne Gönül Çiçek de çok mutlu olduğunu söyledi. Maddi yardımın dışında yurt içinden ve yurt dışından birçok kişinin kendilerini arayarak çocuklar için dua ettiğini, bunun dahi kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Gönül Çiçek şöyle konuştu:

"O kadar mutluyum ki yalnız olmadığımı anladım. Ben çok ümitsizdim şu an çok umutlandım. Biz '70 bin' dedik şu an 90 binin üzerinde yardım geldi. Bize yardım edenlerden, etmeyenlerden, parası olmayıp da dua edenlerden Allah razı olsun, rabbim bir  tanesini bin eylesin. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Onlar beni mutlu etti, rabbim onları da mutlu etsin, hiç üzmesin. Şu an çok mutluyum. Umut Emre için randevu aldım bir ay sonra ameliyata girecek. Ondan sonra Sakine girecek. İnşallah iyi olacak, ben çok umutlandım şu an. 10 lirada gönderen oldu 50 lira da. Elinde ne varsa onu göndermişler 100 lira gönderen de oldu daha yüksek gönderen de. Rabbim herkesten razı olsun."

(DHA)

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