  • Bist 100
    102371
  • Dolar
    5,7191
  • Euro
    6,3065
  • Altın
    275,8230
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Juncker ile Johnson ilk kez görüştü Juncker ile Johnson ilk kez görüştü
UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac: Daha güçlüyüz. Zafer inşallah yakındır UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac: Daha güçlüyüz. Zafer inşallah yakındır
Telefonla konuşmak için tepeye tırmanıyorlar! Telefonla konuşmak için tepeye tırmanıyorlar!
İran alıkoyduğu BAE'ye ait teknedeki 11 kişiyi gözaltına aldı İran alıkoyduğu BAE'ye ait teknedeki 11 kişiyi gözaltına aldı
Motorine 7 kuruşluk zam yapılacak Motorine 7 kuruşluk zam yapılacak
FETÖ'cü eski savcı Mehmet Murat Yönder, 12 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'cü eski savcı Mehmet Murat Yönder, 12 yıl hapse mahkum edildi
New York'ta elektronik sigara satışlarına kısıtlama geliyor New York'ta elektronik sigara satışlarına kısıtlama geliyor
AUZEF 3 ders sınavı yeniden yapılacak mı? AUZEF 3 ders sınavı tekrar taleplerine ilişkin duyuru AUZEF 3 ders sınavı yeniden yapılacak mı? AUZEF 3 ders sınavı tekrar taleplerine ilişkin duyuru
Altın Portakal'dan Selma Güneri ve Ahmet Mekin'e onur ödülü Altın Portakal'dan Selma Güneri ve Ahmet Mekin'e onur ödülü
Yazar Alev Alatlı: ABD'nin kendisi haydut devlet oldu Yazar Alev Alatlı: ABD'nin kendisi haydut devlet oldu
Çalınan aracını 12 yıl sonra otoparkta buldu. 32 bin liralık borcu öğrenince ise şok yaşadı Çalınan aracını 12 yıl sonra otoparkta buldu. 32 bin liralık borcu öğrenince ise şok yaşadı
Ortak devriyedeki helikopterleri gören teröristler, kazıyı bıraktı Ortak devriyedeki helikopterleri gören teröristler, kazıyı bıraktı
Üniversite ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite ek tercih sonuçları sorgulama ekranı Üniversite ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite ek tercih sonuçları sorgulama ekranı
Fenerbahçe Başkan Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu Fenerbahçe Başkan Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu
KOBİ'lere e-ihracat eğitimi başlıyor KOBİ'lere e-ihracat eğitimi başlıyor
Galatasaray'dan gitti İspanya'ya damga vurdu Galatasaray'dan gitti İspanya'ya damga vurdu
Gaziantep'te park yeri kavgası: 4 kişi hayatını kaybetti Gaziantep'te park yeri kavgası: 4 kişi hayatını kaybetti
Engelli kızın gelinlik hayali gerçek oldu Engelli kızın gelinlik hayali gerçek oldu
Almanya'daki Türk avukata ölüm tehditleri devam ediyor Almanya'daki Türk avukata ölüm tehditleri devam ediyor
Dereceyle mezun olduğu üniversitede hayatını kaybetti Dereceyle mezun olduğu üniversitede hayatını kaybetti
Halep Çobanbey'deki saldırı anı! Halep Çobanbey'deki saldırı anı!
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Halep kentine bağlı Çobanbey’deki bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı Halep kentine bağlı Çobanbey’deki bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Tokyo 2020 Olimpiyatları'nı garantileyen sporcularımız Tokyo 2020 Olimpiyatları'nı garantileyen sporcularımız

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:14:55 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:42:12

Çalınan aracını 12 yıl sonra otoparkta buldu. 32 bin liralık borcu öğrenince ise şok yaşadı

Alibeyköy'de oto yıkamacıda aracı çalınan Aydın Halat, 12 yıl sonra aracını Eyüp'te buldu. Halat, 32 bin lira otopark borcu olduğunu öğrenince şok oldu.

Aydın Halat, "Aracım yıllar 10 yılı aşkın süredir otoparkta aracımın bulunup da bana bildirilmemesi beni maddi ve manevi olarak mağdur etti. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağım" dedi. 

Okmeydanı Şark Kahvesi'nde nalbur dükkânı işleten 45 yaşındaki Aydın Halat, 12 yıl önce arabasıyla halı saha maçı için Alibeyköy Spor tesislerine gitti. Arabayı üzerindeki anahtarla birlikte spor tesisleri yakınında bulunan bir oto yıkamacısına bırakan Halat,  maç bitiminde ise aracını almaya gittiğinde büyük bir şok yaşadı. Aracını yerinde bulamayan Halat, oto yıkamacısına aracını sorduğunda ise aracının başka biri tarafından götürüldüğünü öğrendi. Aracın çalındığını anlayan Halat, polise müracaat etti. Aracın bulunacağından ümidi kesilen Halat'ı geçtiğimiz günlerde Yediemin Otoparkından bir kişi arayarak aracın otoparkta bulunduğunu söyledi. Aldığı haberle sevinen Halat'ın sevinci ise kısa sürdü. 2007 yılında çalınan aracının yıllardır Eyüp Yediemin Otoparkı'nda bulunduğunu öğrenen Halat, 2000 model aracına 32 bin lira otopark ücreti ödeyeceğini duyunca ikinci bir şok yaşadı. 

ARACIMI BULMAK İÇİN BÜTÜN OTOPARKLARI DOLAŞTIM

Aracının çalındıktan sonra hemen hemen İstanbul'daki bütün otoparklara baktığını ancak bulamadığını belirten Aydın Halat, "2007 yılında Alibeyköy'de aracımla halı saha maçına gitmiştim. Aracımı halı sahanın hemen yanında bulunan bir oto yıkamacısına verdim. Maç oynadıktan sonra aracımı almaya gittiğimde aracımın yerinde olmadığını çalındığını fark ettik. Oto yıkamacısına aracımı sorduğumda aracımı bir kişinin aldığını söyledi. Bende tanıdığım birisinin benim arabamı almadığını söyledim. Oto yıkamacıları da bu bölgede hırsızların çok olduğunu ve aracın çalınmış olabileceğini söylediler. Daha sonra polis merkezine giderek aracımın çalındığına dair şikâyette bulunduk.  Bunun için işlem yapılmasını ve çalan kişilerden şikayetçi olduk. İstanbul'daki hemen hemen bütün otoparkları gezdim ama aracımı bulamadım" dedi.

32 BİN LİRA OTOPARK PARASINI DUYUNCA ŞOK OLDUM

Aracını yıllar sonra Yediemin Otoparkı'nda bulunduğunu söyleyen Halat, 32 bin lira otopark borcu olduğunu duyunca şok yaşadığını belirtti. Aydın Halat, "Aracım çalındıktan sonra aracım bulunur ümidiyle 2007 yılından 2015 yılına kadar tüm vergilerini ödedim . Artık aracımdan ümidimi kesmiştim. Trafikten de çektirdim. Geçen Pazar günü bir telefon geldi bana aracımın Trafik Vakfı Yediemin Otoparkı'nda olduğunu söyledi. İlk önce inanmak istemedim. Daha sonra Yediemin otoparkına gittim ve aracımın orda olduğunu gördüm. Daha sonra Trafik Vakfı Yediemin Otoparkı'ndan aracımı almak istediğimi söyledim. Onlar da bu aracın 12 yıldır otoparkta olduğunu ve 32 bin lira gibi bir otopark borcu olduğunu söylediler. Ücreti duyunca şok oldum. Bende bu aracın çalıntı olduğunu ve hiçbir ücret ödemeyeceğimi ve mağdur olduğumu söyledim. Ben bu araçla ilgili suç duyurusunda bulunacağımı bildirdim. Benim aracım 10 yılı aşkın bir süredir bulunmuş, bu otoparkta yatıyor. Bulan da polis, jandarma veya trafik vakfı her kim bulduysa bilmiyorum Aracımın bulunup da bana bildirilmemesi beni maddi ve manevi olarak mağdur etti. Bugün aracımın sadece 15 bin lira hurda bedeli var. Ben bunlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

ARACIMI 3 BİN 500 LİRAYA GERİ ALDIM

Pazarlıklar sonucu aracı 3 bin 500 liraya aldığını anlatan Halat, "İlk  önce benden 32 bin lira gibi bir bedel istediler ama aracımın buraya giriş evraklarını bulamadılar. Uzun zaman olduğu için evrakların kaybolabileceğini, yanmış olabileceğini söylediler. Yediemin Otoparkı yetkilileri ve Trafik Vakfı yetkilileriyle görüştüm evrakları bulamayınca bana 32 bin lira değil aracın hurda bedeli olan 15 bin lira üzerinden 5 bin lira verirsen aracı alabileceğimi söylediler. Bende 12 yıl sonra bulduğum aracı bırakmak istemedim. Bende avukatım aracılıyla 3 bin 500 lira bir bedel ödeyerek aracımı aldım. Aracımı aldıktan sonra güvenli bir yere çektim yasal sürecin işlemesini bekleyeceğim" dedi. 

DHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ