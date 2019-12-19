İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Aralık'ta Maslak Mahallesi'nde bir alışveriş merkezi önünde yaptıkları uygulamada çakar tertibatlı olduğu görülen bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araç sürücüsü Enes Ö. (25) görevlilere milletvekili sıfatıyla imza edilmiş sahte "TBMM araç giriş kartı" ve "araç görevlendirme" belgesi ibraz etti.

BELGELERİ 7 BİN 500 TL'YE ALMIŞ



Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada bahse konu evrakların Meclisten verilmediği belirlendi. Şüpheli şahsın ibraz ettiği belgeler arasında Mustafa E. adına düzenlenmiş sahte polis kimlik kartı fotokopisi de ele geçirilirken, şahıs gözaltına alındı. Şahsın belgeleri kendisini polis olarak tanıtan Yasin isimli kişiden 7 bin 500 TL karşılığında aldığını beyan etmesi üzerine kimliği tespit edilen Yasin S.'nin (35) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yasin S.'nin Fatih ilçesi Akşemsettin Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramalarda ise Meclis idari amiri sıfatıyla imza edilmiş ve 5 araç için düzenlenmiş sahte TBMM araç giriş kartı, araç görevlendirme belgesi ve dağıtım listesi belgesi, Meclis idari amiri sıfatıyla imza edilmiş sahte T.C Cumhurbaşkanlığı fors kartı ele geçirildi. Yasin S.'nin yakalanması için çalışmalar devam ederken, Enes Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

(İHA)