Caferiler Kerbela şehitleri için anma programı düzenledi

  • Bist 100
    98987.5
  • Dolar
    5,7159
  • Euro
    6,3247
  • Altın
    277,4740
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Numan Kurtulmuş: Siyasetin esası iddia, irade ve ahlaktır Numan Kurtulmuş: Siyasetin esası iddia, irade ve ahlaktır
Haluk Levent PKK'yı lanetleyip HDP mağduru annelere destek verdiği için linç edildi! Haluk Levent PKK'yı lanetleyip HDP mağduru annelere destek verdiği için linç edildi!
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler telefonda ABD'li mevkidaşı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler telefonda ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Çin drone avlayan keşif İHA'sı geliştirdi Çin drone avlayan keşif İHA'sı geliştirdi
Çanakkale’de iki tekne çarpıştı: 10 kişi ölümden döndü Çanakkale’de iki tekne çarpıştı: 10 kişi ölümden döndü
ABD Ticaret Bakanı Ross, özel sektör temsilcileriyle buluştu ABD Ticaret Bakanı Ross, özel sektör temsilcileriyle buluştu
İstanbul'da 2 milyon 819 bin öğrenci dersbaşı yapacak İstanbul'da 2 milyon 819 bin öğrenci dersbaşı yapacak
Hindistan'da yaralı antilobu canlı canlı gömdüler Hindistan'da yaralı antilobu canlı canlı gömdüler
9 Eylül Pazartesi ulaşım ücretsiz mi? 9 Eylül'de ulaşım bedava mı? 9 Eylül Pazartesi ulaşım ücretsiz mi? 9 Eylül'de ulaşım bedava mı?
Başkan Erdoğan sanatçıların teröre verdiği desteğe sert tepki gösterdi Başkan Erdoğan sanatçıların teröre verdiği desteğe sert tepki gösterdi
Ali Koç, Jailson'un doğum günü kutlamasına katıldı Ali Koç, Jailson'un doğum günü kutlamasına katıldı
A Millilerimiz, Dünya Kupası klasman grubundaki ilk maçında Karadağ'ı 79-74 yendi A Millilerimiz, Dünya Kupası klasman grubundaki ilk maçında Karadağ'ı 79-74 yendi
2019-2020 İSMEK kayıtları ne zaman başlıyor? İSMEK kurs kayıtları nasıl yapılır? 2019-2020 İSMEK kayıtları ne zaman başlıyor? İSMEK kurs kayıtları nasıl yapılır?
Şehit Kansuva'nın babaevinde yas Şehit Kansuva'nın babaevinde yas
Galatasaray'dan lise müdürü atamasına tepki: Bizi derinden yaraladı Galatasaray'dan lise müdürü atamasına tepki: Bizi derinden yaraladı
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı
Bolton uydu görüntülerini paylaştı: Adriyan Darya Suriye'de Bolton uydu görüntülerini paylaştı: Adriyan Darya Suriye'de
Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları tiyatroyla buluşturuldu Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları tiyatroyla buluşturuldu
Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz kimdir? Ali Gürbüz kaç yaşında? Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz kimdir? Ali Gürbüz kaç yaşında?
Caferiler Kerbela şehitleri için anma programı düzenledi Caferiler Kerbela şehitleri için anma programı düzenledi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 2019 YKS'de ilk binde 130 imam hatipli öğrencimiz başarıya imza atmış bulunuyor Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 2019 YKS'de ilk binde 130 imam hatipli öğrencimiz başarıya imza atmış bulunuyor
TÜROB Başkanı Müberra Eresin: 'Türkiye'ye 2-3 yıl içinde 1 milyon ABD'li turist gelebilir TÜROB Başkanı Müberra Eresin: 'Türkiye'ye 2-3 yıl içinde 1 milyon ABD'li turist gelebilir
Taksim'de serbest uçuş heyecanı Taksim'de serbest uçuş heyecanı
BİLSEM kayıtları ne zaman sona eriyor? BİLSEM kayıtları için neler gerekiyor? BİLSEM kayıtları ne zaman sona eriyor? BİLSEM kayıtları için neler gerekiyor?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Eylül 2019 Cumartesi 15:57:46 | Son Güncelleme: 07 Eylül 2019 Cumartesi 17:01:34

Caferiler Kerbela şehitleri için anma programı düzenledi

Iğdır'da, Hazreti Muhammed'in (S.A.V) torunu Hazreti Hüseyin ve 71 yakınının Kerbela'da şehit edilmeleri dolayısıyla anma etkinlikleri düzenleniyor.

Kentte yaşayan Caferi mezhebine mensup vatandaşlar, her yıl muharrem ayının ilk gününden başlayarak 40 gün boyunca, Kerbela'da katledilen Hazreti Hüseyin ve 71 yakınının yasını tutuyor.

İl merkezi ve ilçelerde bulunan birçok ev ve cadde, matem ayı olarak kabul edilen muharrem ayında siyahlara büründü. Şehrin farklı yerlerinde kurulan matem çadırları ve camilerde bir araya gelen vatandaşlar, şehitleri anıyor.

Siyah kıyafetler giyinen "Deste" adı verilen, gençlerin oluşturduğu gruplar, Caferilerin ibadet ettiği 150'ye yakın camide akşam namazı sonrası toplanarak sinelerine vurup o günleri yad ediyor.

Hacı Hacer Cami İmamı Zeki Tümay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerbala olayının yaşanmasının üzerinden 1380 yıl geçtiğini söyledi.

Kerbala'nın 1380 yıldır dinmeyen kanayan yara olduğunu ifade eden Tümay, şöyle konuştu:

"Tüm İslam aleminde ve özellikle Iğdır'da 'Iğdır İmam Hüseyin'in yasını tutuyor" sloganıyla yıllardır sürdürülen bu matem geleneği, her gün biraz daha görselliğini ve şefkatini  artırarak devam ediyor. Bu konuda sadece Şialar değil, ehli sünnet kardeşlerimiz de bu mateme sıcak bakmakta, bizlerle birlikte hareket etmektedir. Çünkü İmam Hüseyin tüm Müslümanların inandığı masum bir imamdır. Her Müslüman 12 imam inancına sahiptir. Her Müslüman 12 imamı bilir ve Kerbela olayını bilir, yani tabiri caizse sağır sultan bile bilir."

Tümay, Hazreti Hüseyin'in bir hidayet meşalesi ve kurtuluş simgesi olduğunu belirterek, Kerbela olayının gizlenmesi için çabalayanların başarılı olmadığını dile getirdi.

Hazreti Peygamberin (S.A.V) "Hüseyin'i seven beni sever, Ehlibeytimi seven beni sevmiştir" sözünü hatırlatan Tümay, "Biz de bu inançla Hüseyin'i seviyoruz, Ehlibeyti seviyoruz ve bunu kendimiz için farz biliyoruz." diye konuştu.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ