30 Ocak 2020 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 19:46:29
Buz tutan evde yaşam mücadelesi
Van'ın İpekyolu İlçesi'nde yaşayan ve eşinin kendilerine bakmadığını söyleyen Zöhre Uluç, birçok bölümü buz tutan evde 3 çocuğuyla birlikte hayata tutunmaya çalışıyor.
3 ve 2 yaşındaki kızlarının yanı sıra 7 aylık bebeğinin soğuktan zor nefes aldığını söyleyen genç kadın "Ben sadece çocuklarıma bakabileceğim bir yuva istiyorum" dedi.
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