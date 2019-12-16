16 Aralık 2019 Pazartesi 09:14:22 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 09:31:17
Büyükelçimiz Merve Kavakcı, AA Yılın Fotoğrafları Oylaması'nda 3 kategoride fotoğrafını seçti
Kuala Lumpur Büyükelçimiz Merve Safa Kavakcı, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihini yaptı.
Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafını oylayan Büyükelçi Kavakcı, yaşam kategorisinde tercihini Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil akşamı" fotoğrafından yana kullandı.
Kavakcı, spor kategorisinde ise İsa Terli'nin "Kıtaları buluşturan maraton" fotoğrafını beğendi.
AA
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