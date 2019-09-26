26 Eylül 2019 Perşembe 10:04:15 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 10:04:44
Büyükçekmece'de sis etkili oldu
BÜYÜKÇEKMECE'de sabah saatlerinde etkili olan sis trafikte görüş mesafesini düşürürken, ilçenin büyük kısmı sis altında kaldı.
Büyükçekmece güne sisli hava ile başladı. Özellikle Büyükçekmece ve çevresinde etkisini gösteren sisli hava trafikte görüş mesafesini de düşürdü. Sis ilçenin büyük bir kısmını tamamen kapladı. Güneş doğuşunun ardından ısınan hava nedeniyle ilerleyen saatlerde sis etkisini kaybetti.
(DHA)
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