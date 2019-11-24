Büyükçekmece'de plates hocası, kocası tarafından silahla vuruldu
İstanbul Büyükcekmece'de lüks bir villada pilates hocası, kocası tarafından silahla ayağından vuruldu.
Edinilen bilgiye göre, pilates hocası olduğu öğrenilen Yeliz Ç. sabah saatlerinde eşi Sinan Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sinan Ç. yanında bulunan silahla Yeliz Ç'nin ayağına iki el ateş etti. Ayağından yaralanan Yeliz Ç. durumu polisi ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Yeliz Ç.'yi olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastaneye götürdü. Sinan Ç. ise olay yerinde gözaltına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
(DHA)
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