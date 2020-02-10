10 Şubat 2020 Pazartesi 12:38:22 | Son Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 12:45:00
Büyükçekmece'de otomobildeki 2 kişiye silahlı saldırı
Olay Büyükçekmece Mimaroba'da saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Otomobildeki 2 kişi silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Ağır yaralı 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırganların 2 kişi olduğu belirtilirken polisin incelemesi devam ediyor.
İstanbul Büyükçekmece'de otomobil içinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı.
Olay, Mimaroba'da saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Otomobildeki 2 kişi silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırganların 2 kişi olduğu belirtilirken polisin incelemesi devam ediyor.
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