07 Ocak 2020 Salı 15:41:19 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 15:48:02
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda trafik durdu
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda TIR'ın bariyerlere çarpması sonucu trafik kilitlendi.
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tır, toprak alana çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor
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