Büyükçekmece Devlet Hastanesi'nde salgın paniği: 'Kırmızı alan' kapatıldı
İstanbul'da Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde 'kırmızı alan' bölümü salgın şüphesiyle kapatıldı.
İstanbul Büyükçekmece'de Mimar Sinan Devlet Hastanesi aciline gelen yabancı uyruklu bir hasta nedeniyle hareketlilik yaşanıyor.
DHA'nın haberine göre, Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne sabah saatlerinde gelen yabancı uyruklu bir kadın grip olduğunu belirtti.
Bunun üzerine hastanede önlem alındı. Kadının tedavi altına alındığı "Kırmızı alan" kapatıldı. Acil serviste çalışanlara maske dağıtıldı. İncelemenin ardından açıklama yapılacağı kaydedildi.
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