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19 Ağustos 2019 Pazartesi 07:56:04 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 07:56:42

Büyük vurgunun firari zanlısı İstanbul'da yakalandı

Adana'da banka ve kurumlar arası para transferi yapan firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin euronun çalınmasıyla ilgili soruşturma kapsamında aranan firari iki zanlıdan biri İstanbul'da yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 25 Haziran'da merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde para transferi alanında lojistik hizmeti veren firmadan nakil aracına yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasıyla ilgili aranan firari şüpheliler Mehmet Emin G. ve Hasan B'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri, 17 Ağustos'ta 21.30 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi Aksaray Meydanı'nda şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

GÖZALTINA ALINDI

Kimlik kontrolü yapan bekçiler, şüphelinin üzerinden Mahmut Ç. adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı çıkınca şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin üst aramasında 30 bin 915 lira, cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi.

Şüphelinin sorgulamasında gerçek adının Mehmet Emin G. olduğu, Adana 5.Sulh Ceza Hakimliği "5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık" suçundan hakkında aranması olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin haziran ayında Adana'da meydana gelen banka para nakil aracından 4 milyon 790 bin avro çalınması olayını gerçekleştiren şüphelilerden biri olduğu tespit edildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli Adana Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polis, firari şüpheli Hasan B'nin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

Olay

Banka ve kurumlar arası para transferi gerçekleştiren firmadan 25 Haziran'da nakil için yükleme yapıldığı sırada güvenlik şefi Burak E, iki çuvaldaki 4 milyon 795 bin avroyu çalarak lüks otomobille kaçmış, araç PTT Evleri Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunmuştu.

Gözaltına alınan 24 şüpheliden aralarında Burak E'nin de olduğu 10'u tutuklanmış, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Firari şüpheliler Mehmet Emin G. ve Hasan B'nin, hırsızlığın ardından Burak E'ye 150 bin avro vererek yollarını ayırdıkları, Burak E'nin payına düşeni alamadığı için parayı çalmaktan pişmanlık duyduğunu söylediği öne sürülmüştü.

Polis, Burak E'nin, kuzeni Jale E. aracılığıyla kendisindeki paranın bir kısmını kardeşi Berkay E, kuzeni Tolga Y, evini kiraladığı eniştesi Hasan Y. ve arkadaşı Serdal K'ye dağıttığını belirlemiş, şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda 73 bin avro ile 19 bin 500 lira ele geçirilmişti.

Burak E'nin, sorumlu olduğu güvenlik görevlisi Cengiz K'ye 4 bankamatiğe eksik para yatırması talimatını verdiği tespit edilmişti. Cengiz K'nin de eksik yatırdığı 400 bin lirayı Burak E'ye verdiği belirlenmişti.

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