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14 Temmuz 2019 Pazar 15:00:09 | Son Güncelleme: 14 Temmuz 2019 Pazar 15:06:19

Büyük Taarruz'un yapıldığı yer neresidir? 2019 KPSS sorusunun yanıtı haberimizde

Milyonlarca memur olmak isteyen aday bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları için ter dökecek. Sınavın sabah oturumu olan Genel Yetenek ve Genel Kültür saat 10.15’te başladı. KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunun tamamlanması ile birlikte adaylar soru ve cevapları araştırmaya başladılar. Merak edilen sorular arasında Büyük Taarruz'un yapıldığı yer neresidir? sorusu da yerini aldı. 2019 KPSS sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte KPSS 2019 hakkında tüm detaylar...

Büyük Taarruz'un yapıldığı yer neresidir? sorusunun yanıtı tüm KPSS adayları tarafından araştırılıyor. 2019 KPSS sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. KPSS 2019 Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu bugün saat 10:15'te start aldı. Oturumun tamamlanması ile birlikte adaylar soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. 2019 KPSS lisans soruları arasında Büyük Taarruz'un yapıldığı yer neresidir? sorusu da dikkat çekti. İşte 2019 KPSS sorusunun yanıtı haberimizde... 

BÜYÜK TAARRUZ'UN YAPILDIĞI YER NERESİDİR? 
2019 KPSS Genel Kültür sınavında sorulan Büyük Taarruz'un yapıldığı yer neresidir? sorusunun doğru cevabı Dumlupınar'dır. 

BÜYÜK TAARRUZ NEDİR?

Büyük Taarruz, 26 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal önderliğinde saat 05.30 sularında Türk topçusunun ateşi ile başladı. Dumlupınar’da Yunan ordusu ile büyük bir meydan savaşı yapıldı.

Sabaha kadar süren intikalin ardından Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, yanında Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile birlikte muharebeyi idare etmek üzere Kocatepe'deki yerini aldı.

Sabah 04:30'da topçuların taciz ateşi ile birlikte harekat başladı. Saat 05:00'te kritik noktalara topçu ateşi yapıldı ve 06:00'da Türk piyadeleri, Tınaztepe'ye yaklaşarak tel örgüleri aştı. Yunan askerini süngü hücumu ile temizleyen ordu, Tınaztepe'yi kontrol altına aldı.

09:00'da Belentepe, ardından da Kalecik - Sivsiri düşman işgalinden kurtarıldı. Taarruzun ilk günü 1. Ordu Birlikleri, Büyük Kaleciktepe'den Çiğiltepe'ye kadar 15 kilometrelik bir bölgede düşmanın birinci hat mevzilerini ele geçirdi.

27 Ağustos Pazar sabahı, Türk ordusu tüm cephelerde yeniden genel bir taarruza başladı. Taarruzlarda genellikle süngü hücumu yapıldı ve insanüstü bir çaba gösterildi. Yoğun bir çaba sonrasında Afyonkarahisar ele geçirildi ve Başkomutanlık Karargâhı ile Batı Cephesi Komutanlığı Karargâhı Afyonkarahisar'a taşındı.

28 Ağustos Pazartesi ve 29 Ağustos Salı günleri başarılı geçen taarruz harekâtı, 5. Yunan Tümeni'nin çevrilmesi ile sonuçlandı. Düşmanın çekilme yollarının kesilmesi ve düşmanı savaşa zorlayarak tamamen teslim olmalarını sağlayacak karar, durum değerlendirmesi yapan komutanlar tarafından alındı.

30 Ağustos 1922 Çarşamba günü, Türk ordusu bu taarruzu kesin zaferle sonlandırdı ve Büyük Taarruz'un son safhası da Türk askeri tarihine Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak geçti.

Büyük Taarruz'un ardından düşman ordusunun büyük kısmı dört bir yandan sarıldı. Ateş hatları arasında kalan düşman birlikleri tamamen yok edildi veya esir olarak ele geçirildi. Türk birlikleri, böylece Kütahya'yı ele geçirmiş oldu.

Anadolu'daki Yunan birliklerinin yarısı imha veya esir edildi. Kalan Yunan birlikleri de üç grup halinde geri çekildi ve bu gelişme üzerine toplanan Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa, Yunan ordusunun kalan kısmının imha etmek için Türk ordusunun büyük kısmının İzmir istikametine yol almasını kararlaştırdı.

Alınan bu karar ile birlikte, Mustafa Kemal Paşa "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emrini verdi. 1 Eylül 1922 tarihinde Türk ordusunun Yunan ordusunu takip etme harekatı başladı. Muharebelerden kaçan Yunan birlikleri İzmir'e, Dikili'ye ve Mudanya'ya doğru geri çekilmeye başladı. 
Yunan ordusu Başkomutanı General Nikolaos Trikupis ve kurmayları ile 6.000 asker, 2 Eylül de Uşak'ta Türk birliklerine esir düştüler. Türk ordusu, 15 günde 450 kilometre mesafe katederek 9 Eylül 1922 sabahı İzmir'e giriş yaptı.

Yüzbaşı Şerafettin Bey Hükûmet Konağına, 5. Süvari Tümenin öncüsü Yüzbaşı Zeki Bey Kumandanlık Dairesine, 4. Alay Komutanı Reşat Bey de Kadifekale'ye Türk bayrağını çektiler.

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