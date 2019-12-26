Büyük ikramiye talihlisini bekliyor

Para Grup Merkezi'nde sergilenen ikramiye, 200 TL’lik banknotlar halinde 400 adet balyadan oluşuyor. Ağırlığı yarım tonu bulan parayla, 250 bin liralık 320 adet araç ve 500 bin liralık 160 ev satın alınabiliyor. Törende bilet satışlarıyla ilgili açıklama yapan Milli Piyango İdaresi (MPİ) Daire Başkanı Murtaza Çakır, “Ankara depolarındaki biletlerin tamamı tükendi. Bilet satış oranı yüzde 80’leri buldu” dedi. Yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık’ta MPİ Kızılay Binası’nda 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak.