Büyük Felaket filmi konusu nedir? Büyük Felaket oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Büyük Felaket filmi izleyicisine heyecanlı dakikalar yaşatacak. Büyük Felaket, okyanusun ortasında yaşam mücadelesi veren bir avuç insanın etkileyici hikayesini ekranlara getirecek. Mark Wahlberg'in başrolünde yer aldığı Büyük Felaket filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

BÜYÜK FELAKET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmin öyküsü açık deniz üzerinde faal durumda olan sondaj kulesinin petrol sızdırması ve Nisan 2010 da patlaması ile Amerikan tarihindeki en büyük petrol kaçağı haline gelmesi üzerine kurulu. O gün Deepwater Horizon ‘da çalışan ve olabilecek en korkutucu şartlara maruz kalan 126 kişilik ekibin hikayesi beyazperdeye taşınıyor. İyi eğitilmiş olan karma ekip vardiyalarını tamamlayıp kıyıda bekleyen aileleriyle bir araya gelmeyi umut ederler. Ancak bir anda hayatlarındaki en kara saati yaşamaya başlayan ekip, okyanusun ortasında durdurulamaz bir yangın ile cesurca savaşmak zorunda kalırlar.

BÜYÜK FELAKET OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yönetmen koltuğunda Peter Berg’in oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Mark Wahlberg, Dylan O’Brien, Kate Hudson, Kurt Russell, Gina Rodriguez, John Malkovich gibi yıldız isimler yer alıyor.