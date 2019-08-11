Büyük buluşma

Dünyanın dört bir yanından gelerek Arafat'ta buluşan milyonlarca Müslüman, haccın en önemli rüknü “vakfe”yi gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 milyon hacı adayı, öğleyle ikindi namazlarını öğle vaktinde kılarak cem (cem-i takdim) etti.

Gözyaşlarına boğuldular

Bayramdan bir gün önce yapılan Arafat Vakfesi için Türk Hacılar, Terviye günü yani arife gününden bir gün öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kiraladığı araçlarla ihramlı olarak Arafat'a götürüldü. Kılınan namazın ardından tekbirler, telbiyeler, ilahiler ve kasidelerle devam eden ibadet, öğlene kadar sürdü. Duygulanan bazı hacı adayları gözyaşlarını tutamadı.

Mina'ya geçtiler

Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılan hacılar, Müzdelife vakfesinin ardından şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket ettiler. Şeytan taşlamanın ardından Mescidi Haram'a giderek Ziyaret Tavafı ve Sa'y görevini yapacak hacılar tıraş olarak ihramdan çıkacak.

Türkiye duası

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Vakfe duası yaptı. Yaklaşık 45 dakika süren Vakfe duasında Erbaş, İslam coğrafyasındaki kan ve gözyaşının son bulmasını, Türkiye’nin birliğine ve dirliğine göz dikenlere fırsat verilmemesini diledi. 80 bin Türk hacı adayı da ellerini açarak ‘amin’ dedi.

Kâbe'ye yeni örtü

Hacı adaylarının Arafat'a çıktığı arife gününde, Kâbe'nin örtüsü (Kisve-i Şerif) değiştirildi. Makineler ve 200 işçinin el işçiliğiyle, saf ipek, gümüş ve altın kullanarak 10 ayda dokuduğu 47 metre uzunluğunda, 657 metrekare büyüklüğündeki örtünün üzerinde ayet ve dualar bulunuyor. Eski örtü ise zemzem suyuyla yıkandıktan sonra sergilenmesi için İslam ülkelerine, müzelere ve hediye olarak bazı devlet başkanlarına gönderilecek.