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14 Ocak 2020 Salı 21:24:09 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 21:51:57

Buse Acar’ın anne ve babasından duygulandıran paylaşım

Antalya’nın Kemer ilçesinde geçen yıl ocak ayında hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar’ın (20) babası Ahmet Acar ve annesi Ayla Acar, sosyal medya paylaşımlarıyla yürek dağladı.

Kemer’de 24 Ocak 2019 tarihinde yaşanan hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar’ın acılı anne ve babasının sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar yürekleri dağladı.

Baba Ahmet Acar paylaşımında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde okuduğu üniversitenden 14 Ocak 2019 tarihinde evine dönüş tarihi olduğunu belirterek, şu cümlelere yer verdi:

"Babişim Kıbrıs’tan evimize gelişin 1 yıl oldu. Hadi babişim, bir tanem bizi göz yaşlarıyla, şu ezan vaktinde gözü yaşlı bırakma babişim."

Anne Ayla Acar da paylaşımında, "Havaalanından Kemer’e varış önce melek sonra ev melek bu teyzesini özlemiştir" ifadelerine yer verdi.

DHA

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