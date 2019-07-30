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30 Temmuz 2019 Salı 10:33:59 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 10:35:04

Bursa'daki yasak aşk cinayetinde karar verildi

Bursa’da yasak ilişki yaşadığı komşusu ve oğlunun babasını öldüren kadın 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılırken, cinayeti azmettirdiği iddia edilen eşi ise beraat etti.

2016 yılı Eylül ayında  Bursa Mollafenari Mahallesi’nde meydana gelen olayda, N.A. (35), kendisini taciz ettiği iddiasıyla komşusu Ü.Ş.’yi (30) öldürdü. Adliyeye sevk edilen genç kadın tutuklandı. 

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde N.A. hakkında ’kasten adam öldürmek’, tutuksuz sanık eşi M.A. hakkında da ’cinayete azmettirmek’ suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Karar duruşmasına N.A. Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) ile katıldı.

Eşi M.A.’nın suçsuz olduğunu anlatan N.A.,"Ü.Ş. ile 5 yıl ilişki yaşadım. Üç kızımdan sonra dünyaya gelen ve nikahlı eşimin üzerine yazdırdığım 4 yaşındaki oğlumun babasının Ü.Ş. olduğu DNA testinde ortaya çıktı. Sonrasında ilişkimiz çekilmez hal aldı, aramızda sık sık tartışmalar oldu. Olay günü yatak odasının penceresine geldiğinde yine tartışmaya başladık. Kurtulamayacağımı anlayınca da silahla ateş ettim. Maktulün ailesi, eşimin beni azmettirdiğini iddia ediyor. Beni kimse azmettirmedi" dedi. 

"BU ŞEKİLDE SONLANMASINI İSTEMEZDİM" 

Mahkemece son sözü sorulan N.A., "Ü.Ş. bana inanılmaz derecede psikolojik ve fiziki baskı yapıyordu. Çocuklarıma dahi bunlar yansıyordu. Çocukla da ilgilenmedi. Olayın bu şekilde sonlanmasını istemezdim. Kararın adil olmasını istiyorum” diye konuştu. 

Savcının kendisi hakkında istenen hapis cezasını kabul etmediğini belirten M.A. ise, "Olay sırasında kendime ait pastanedeydim. HTS kayıtları doğru sonuç vermiyor. Ü.Ş. ile en ufak kavgam olmamıştır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Olaya kesinlikle dahil olmadım. Beraatimi talep ediyorum” şeklinde konuştu. 

Avukatı Tuncay Özdemir ise, müvekkili M.A.’nın beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından M.A.’nın hakkında beraat kararı verirken, tutuklu sanık N.A.’ya Ü.Ş.’yi öldürmek suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Mahkeme bu cezasını ‘haksız tahrik’ten önce 20 yıla, sonra ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak 16 yıl 8 aya düşürdü. Ayrıca N.A.’ya ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 10 ay hapis ceza verildi. 

Karar sonrası gazetecilere açıklama yapan Avukat Tuncay Özdemir, “Müvekkilim M.A. davanın ilk aşamasından itibaren masumdur. Yaklaşık üç yıl boyunca devam eden mahkemede yargılanmaktadır. Bu yargılama esnasında işlemediği ve haberi olmadı suçlamalarla itham edilmiş ve mağdur edilmiştir. En başından beri masumiyetinden bir an dahi kuşu duymadığımız müvekkilimiz verilen kararla beraat etmiş ve adalet yerini bulmuştur. Böylece adaletin hakkaniyete uygun şekilde tecelli etmesi bizim açımızdan memnun edicidir” dedi. 

(İHA)

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